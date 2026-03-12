Más de 32 mil fallecidos en lo que va de 2026: accidentes de tránsito lideran las muertes violentas

Los tres primeros meses de 2026 han estado marcados por hechos de violencia y accidentes. Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), entre enero y el 11 de marzo se han registrado 32,696 fallecidos en todo el país.

Las regiones con mayor número de defunciones son Lima, La Libertad y Piura. Del total de casos reportados, más de 1,500 corresponden a menores de edad, una cifra que evidencia la magnitud del problema.

Con estas cifras, el número de fallecidos ya supera el registrado en el mismo periodo del 2025. Según Sinadef, entre enero y marzo del año pasado se contabilizaron 168,650 defunciones, con mayores registros en Lima, Piura y La Libertad.

REGIONES CON MÁS DEFUNCIONES

De acuerdo con el reporte del Sinadef, Lima concentra la mayor cantidad de fallecimientos con 10,811 casos. Le siguen La Libertad con 2,017, Piura con 2,004, Arequipa con 1,580, Puno con 1,549, Lambayeque con 1,470, Cusco con 1,334 y Junín con 1,302.

En contraste, las regiones con menor número de registros son Amazonas, con 172 fallecidos, y Moquegua, con 180. El sistema también reporta 59 muertes ocurridas en el extranjero y 24 casos sin registro de ubicación.

En cuanto a la distribución por sexo, el informe señala que los hombres concentran la mayor cantidad de defunciones, con alrededor de 17 mil casos, mientras que las mujeres registran cerca de 15 mil.

ACCIDENTES DE TRÁNSITO ENCABEZAN LAS MUERTES VIOLENTAS

Entre las muertes violentas registradas en lo que va del año, los accidentes de tránsito lideran la lista con 611 fallecidos.

A esta cifra le siguen 396 homicidios, 137 suicidios y 261 muertes por otros accidentes. Además, en 439 casos aún se desconoce la causa del fallecimiento, según el reporte del Sinadef.

