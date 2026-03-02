Terror en Trujillo: detonan explosivo en conocido local de cadena de farmacias

Un nuevo atentado alarmó a la población de Trujillo. Delincuentes detonaron un artefacto explosivo en la cuadra 6 de la avenida Húsares de Junín, urbanización Monserrate, a cinco minutos de la Plaza de Armas. El hecho ocurrió aproximadamente a las 11 de la noche del último domingo 1 de marzo.

Aunque se desconoce quienes habrían sido el blanco de los criminales, el local de la cadena de farmacias Inkafarma fue el más afectado con la explosión. El estallido no solo afectó las puertas del inmueble sino también rompió los vidrios de las ventadas.

Un carro estacionado en el frontis de la vivienda resultó con severos daños en su estructura. El dueño del inmueble y la unidad afectada se mostró indignado y exigió mano dura a las autoridades. Las cámaras de vigilancia ubicada en el lugar serán clave en las investigaciones.

