Abogado de Nicanor Boluarte sobre denuncia contra capitán PNP, ‘Culebra’: «Esta persona ya ha mentido en el pasado»

El abogado Luis Vivanco, quien representa a Nicanor Boluarte, negó las declaraciones brindadas por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, más conocido como ‘Culebra’, quien señaló que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, es el que defiende a su cliente frente a la investigación por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

«Es absolutamente falso. Lo he tenido que denunciar por falsedad genérica porque si uno lee los extractos de la declaración, él [el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé] afirma que ‘yo tengo conocimiento’, es decir, que no habría dudas en lo que está declarando. Sin embargo, no hay referencia a una fuente de conocimiento», anotó en entrevista con Latina Noticias.

El letrado negó que haya coincidido en alguna reunión con el exintegrante de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional. Además, enfatizó que Izquierdo Yarleque ya tiene antecedentes de haber mentido en el pasado.

«Esta persona ya ha mentido en el pasado y ha estado vinculado a la fabricación de pruebas que han sido puestas en evidencia en otros casos», mencionó Vivanco.

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, denunció al capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, 'Culebra', por el delito contra la fe pública – falsedad genérica. El policía sostuvo, en una declaración, que Vivanco es abogado de fachada de Nicanor y quien ejerce su defensa es el…

De otro lado, el defensor legal del hermano de la presidenta Dina Boluarte deslizó que la declaración del capitán PNP Izquierdo sería parte de un caso en el que se encontraría el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

«Hay una investigación secreta donde probablemente imputaron al señor ministro. Han convocado a este testigo para fabricar una prueba, están construyendo un caso con una carpeta secreta para desprestigiar al ministro por este conflicto entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior por la desactivación de la Diviac», anotó.

ACLARÓ REUNIONES CON EL MINISTRO SANTIVÁÑEZ

Por otro lado, Vivanco aclaró que conoce al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, desde hace tiempo. «Al ministro lo conozco hace muchos años. Somos abogados y hemos coincidido por cuestiones profesionales y académicas. Tenemos una relación formal y de absoluto respeto», anotó.

El abogado de Nicanor Boluarte también aclaró por qué se reunió con Santiváñez cuando era viceministro en el Ministerio del Interior. Enfatizó que luego que el funcionario fuera nombrado como su titular, ya no acudió más a su despacho.

«Yo he visitado varias veces el ministerio, pero no tengo la cuenta y lo digo abiertamente. Está el registro. Lo he visitado varias veces porque él ha venido desarrollando un proyecto para criminalizar este terrorismo urbano que finalmente ha sido canalizado a través del Congreso. Hemos tenido varias sesiones de trabajo», manifestó.