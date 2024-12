Alejandro Soto negó cualquier vínculo con Jorge Torres Saravia: esto dijo

La Fiscalía abrió investigación por una presunta red de prostitución dentro del Congreso, donde se vincula al extitular Alejandro Soto, de la bancada Alianza para el Progreso (APP). Tras este hecho, el parlamentario negó las acusaciones y afirmó no tener relación con Jorge Torres Saravia.

«Tengo que rechazar esas afirmaciones tendenciosas y calumniosas que se vienen efectuando a través de distintos medios de comunicación. Yo no sé cuál es la base, o cuál es el argumento, o cuál es la prueba que demuestre que en el Congreso haya una red de prostitución», manifestó.

El expresidente del Legislativo también negó las acusaciones del testigo que lo vincula con Isabel Cajo, mujer con la que habría tenido un reunión privada, a quien afirmó no conocer.

«Completamente falso, señor. Recuerde que viene una declaración de una persona que no se identifica, que no se muestra y que además no dice que hay una cita conmigo (…) Mi actuación como presidente del Congreso siempre ha sido con una política de puertas abiertas», agregó.

SOTO: «SE DICE, POR EJEMPLO, QUE YO HE CREADO UN PUESTO PARA EL SEÑOR JORGE TORRES SARAVIA»

Soto descartó tener relación alguna con Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional y actual investigado.

Por otro lado, exigió una «profunda investigación» sobre la existencia de la presunta red de prostitución al interior del Parlamento.

«Hay que ser un poco más prudentes en las expresiones que uno puede tener, porque se está mellándose la imagen del Congreso de la República, se está mellando la imagen de un partido político, y finalmente, injusta e indebidamente, se me pretende involucrar a mí por hechos que yo no tengo ninguna participación directa en la contratación de estas personas», afirmó en RPP.