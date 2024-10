Alejandro Toledo declara por caso Interoceánica: HOY culmina juicio oral

Alejandro Toledo Manrique, expresidente de la República, declara este viernes 11 de octubre por el caso Interoceánica Sur. El Poder Judicial programó la audiencia, conducido por el fiscal José Domingo Pérez, a partir de las 9:00 a. m. como parte de la etapa final del juicio oral.

La Fiscalía acusa a Toledo Manrique de haber solicitado 35 millones de dólares a la constructora Odebrecht, a cambio de favorecerla en la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.

En ese sentido, la entidad solicita 20 años y seis meses de prisión y su inhabilitación por 9 años para ejercer cargo público contra Alejandro Toledo por ser el presunto autor de los delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado.

CASO INTEROCEÁNICA: ¿QUÉ FALTA PARA QUE SE DICTE UNA SENTENCIA?

El juicio del expresidente Alejandro Toledo inició en octubre del 2023. Un año después, el proceso está en su recta final con la próxima declaración del acusado y los alegatos finales.

Los jueces terminaron de evaluar todas las pruebas del caso, incluida la declaración de Jorge Barata. Este viernes, en una audiencia pública, el expresidente declaró por primera vez sobre este caso. Todo apunta a que su sentencia se conocerá en un par de semanas.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRO TOLEDO EN LA AUDIENCIA?

Iniciada la sesión, Alejandro Toledo narra cuáles son sus estudios y su primer trabajo formal. Asimismo, cómo conoció a su esposa, quien también se encuentra investigada por la Fiscalía.

Luego, fue consultado por su relación con Josef Maiman. En el interrogatorio, el expresidente reconoció que el empresario peruano-israelí pagó las dos últimas letras de su casa ubicada La Molina.

«Un día el señor Maiman, a quien conocí brevemente en el año 1980, si no me equivoco. Vino con su nueva esposa y le invitamos a cenar a la casa. Para hacer breve me dice: ‘Presi, cuánto tiempo tienes viviendo en esta casa’. Yo había ayudado a su esposa a través de un programa de aprender inglés de los celulares que ella desarrolló. En esa compensación, me dijo ‘déjame ayudarte’. Después, me enteré que había autorizado las dos últimas letras de mi casa directamente al banco, no me dio el dinero a mí. Pagó y está registrado«, manifestó.

Más adelante, Toledo Manrique dijo reconocer ahora que Josef Maiman «era un señor no muy sacrosanto en los negocios«.