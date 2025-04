Dina Boluarte: TC decidirá en mayo si la presidenta puede ser investigada

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), anunció que antes de que finalice el mes de mayo emitirán un pronunciamiento respecto de la demanda competencial planteada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial que busca clarificar si la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, puede ser investigada durante su mandato.

“Estamos dialogando sobre esos temas. No tenemos las mismas ideas. Entonces la cuestión será ponernos de acuerdo. Nuestra meta es que no pase de mayo, del próximo mes no debe pasar”, expresó Pacheco.

El meollo del asunto radica en la interpretación del artículo 117 de la Constitución Política del Perú.

Como se recuerda, esta disposición establece que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por 1 disolver el Congreso fuera de los casos previstos en la Constitución, y por obstruir la reunión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del Congreso de la República o de otros organismos del sistema electoral.

En este contexto, el Poder Ejecutivo argumenta firmemente que Dina Boluarte no debería ser objeto de investigación por el denominado caso de los relojes Rolex hasta después de transcurridos los cinco años de su gestión presidencial.

Por otro lado, los procuradores del Poder Judicial y del Ministerio Público mantienen una posición diferente. Aseguran que sí existen mecanismos legales para llevar a cabo investigaciones preliminares mientras el presidente se encuentre en el ejercicio de sus funciones. Este punto de vista busca garantizar la rendición de cuentas y la transparencia, incluso en los más altos niveles del gobierno.

