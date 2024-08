Ana Paula Ganoza y Luis Valdez: especialista desbarata sus argumentos tras comprar millonario inmueble

Desatado el escándalo luego de que la influencer y youtuber Ana Paula Ganoza comprara en remate una lujosa vivienda en S/ 3.3 millones, ahora todos sus argumentos van siendo rebatidos. El abogado tributarista José Verona explicó por qué ella y su pareja, el exgobernador de La Libertad, Luis Valdez, pueden estar en medio de un tremendo aprieto con consecuencias legales y económicas.

Cabe recordar que el inmueble en cuestión le pertenecía al exgobernador del Callao, Félix Moreno. Tras ser confiscado por el Estado, se sacó a remate en S/ 2.3 millones y se adjudicó en S/ 3.3 millones a la youtuber Ana Paula Ganoza. En tanto, Luis Valdez es un excongresista, exgobernador regional de La Libertad y actual secretario general de Alianza para el Progreso (APP).

LOS ARGUMENTOS QUE COMPLICAN A LA YOUTUBER ANA PAULA GANOZA

Entrevistado en el programa ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias, José Verona explicó que para adquirir el inmueble en ese precio no solo se debe tener el dinero, sino demostrar que se está en capacidad de efectuar tamaño desembolso.

«Por allí he leído que la youtuber tiene ingresos de S/ 4 mil. Una persona con ese ingreso tiene una capacidad de gasto menor a S/ 1,500, porque gasta S/ 2,500 para vivir. Al multiplicar S/ 1,500 por 12 meses, son S/ 18 mil de capacidad de ahorro. No hay forma de que pueda comprar un inmueble en remate de S/ 3.3 millones», aseguró.

En ese sentido, dijo que la youtuber puede alegar que recibió un préstamo personal, no un préstamo hipotecario porque «en los remates no hay créditos, es decir, no puedo tener un crédito hipotecario para adjudicarme un inmueble en remate».

«Al conocer los testimonios, la youtuber dice que adquirió el inmueble gracias a préstamos, entonces la persona que le dio el dinero debe demostrar solvencia y la única forma de acreditar que alguien prestó dinero es que este provenga de cuentas bancarias y que haya contratos de préstamos con firma legalizada. Acá no se puede hablar de dinero que estaba debajo de un colchón», remarcó.

José Verona también mencionó que la youtuber Ana Paula Ganoza «alega derecho a la vivienda, pero si adquiero un inmueble de remate en S/ 3.3 millones, no se puede decir eso, porque es una vivienda suntuosa o lujosa, cuyo valor real es unos S/ 5 millones».

EL FACTOR LUIS VALDEZ EN LA MILLONARIA COMPRA DEL INMUEBLE DE LA YOUTUBER

El abogado tributarista José Verona mencionó que la youtuber Ana Paula Ganoza será investigada por la Sunat por incremento patrimonial no justificado, pero que al ser su pareja el exgobernador de La Libertad, Luis Valdez, el caso se complica, pues la Fiscalía tendrá los motivos suficientes para abrir un proceso por presunto lavado de activos.

«Si, como ocurre en este caso, tu pareja fue funcionario y tiene una denuncia penal, entonces los fiscales abren un proceso de lavado de activos, porque están deduciendo que esta persona (la youtuber) está prestando su nombre para adquirir un inmueble para el que no tiene la solvencia. Sunat va a poner en conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) este caso y los expedientes, tanto de Sunat como de la UIF, van a terminar en la Fiscalía por un proceso de lavado de activos para determinar si el origen de este fondo es el erario público», enfatizó.

Asimismo, José Verona señaló que si en un primer momento Luis Valdez negó tener participación en la compra, pero que ahora sí reconoce haberle prestado a su pareja S/ 500 mil, la situación puede complicarse para ambos personajes.

«Si el exgobernador dice, ahora, que puso S/ 500 mil para la inicial del inmueble, eso es un indicador de que algo se está ocultando. Para el fiscal, la doble versión desacredita la versión de la fuente. Es importante señalar también que los cónyuges no se pueden hacer préstamos de dinero, salvo que haya una separación patrimonial», aseveró.

CONSECUENCIAS DE COMPROBARSE IRREGULARIDADES EN LA COMPRA DE MILLONARIO INMUEBLE

José Verona explicó que la venta del inmueble no puede retrotraerse, aunque se detecte alguna irregularidad, esto quiere decir que los S/ 3.3 millones desembolsados para la compra no van a volver íntegros a manos de la youtuber Ana Paula Ganoza.

«Las consecuencias, de comprobarse el incremento patrimonial no justificado, es el 30% de impuesto a la renta de la operación. En este caso, el 30% de S/ 3.3 millones es S/ 1.3 millones. Además, se aplica una multa del 50% del tributo admitido, es decir, S/ 650 mil. Entonces hablamos de S/1 millón 950 mil entre impuesto y multa», aseveró.

En ese sentido, el abogado tributarista comentó que a la youtuber «solo le queda demostrar cómo es que antes de que se produzca el pago obtuvo el dinero. Si tuvo el dinero a través de un préstamo personal de un banco, se acabó el caso. Sin embargo, es difícil que esto sea cierto, pues en los casos de préstamos personales, las tasas de interés son muy altas, están arriba del 15% o 20%, mientras que las tasas de créditos hipotecarios están abajo del 8% o 9%».

El abogado tributarista José Verona consideró que, en pocos días, la Sunat va a enviar notificaciones para que se justifique el préstamo para adquirir el inmueble de lujo. «Habrá que repasar si existen contratos de préstamos con firma legalizada. Me queda claro que la Fiscalía va a ser acuciosa en determinar si la persona que figura como la que prestó o financió tiene la capacidad de pago», concluyó.

