‘Chibolín’ reapareció en redes y denunció complot en su contra | VIDEO

El conductor Andrés Hurtado, implicado en presuntos delitos de tráfico de influencias y pago de sobornos, reapareció en redes para denunciar que Beto Ortiz, periodista que destapó el escándalo en el que está involucrado, buscó «venderlo» como un «operador político» al ordenarle a su productor, Ysmael Tasayco, de «tergiversar» información.

«Esto es un show televisivo para distraer con mi persona, y tiene repercusiones. (…) No he escogido ningún canal de televisión ni el mío (para dar descargos). No les voy a dar a nadie ninguna primicia ni regalar ningún show a nadie (…) Se lo voy a explicar con manzanitas y siempre va a ser desde aquí, desde mi país, como tiene que ser”, señaló Hurtado desmintiendo así los rumores sobre una posible fuga y aclarando que el clip fue grabado el domingo tras anunciar su retiro de la televisión.

Según Hurtado, Tasayco, que recientemente fue despedido de ‘Beto a Saber’, habría descubierto que Ortiz pretendía describirlo como el organizador de una fiesta para jueces, lo cual fue comunicado a un interlocutor.

“Él quería que maten a ‘Chibolín’ por un rollo (que tiene) con él, no sé. Le dije: ‘no, su tono ha sido misio, no ha habido trago, solo vino en la mesa’. Hay botellas de agua, no tengo más evidencia. Al que sí le va a caer su ‘chiquita’ es al ‘pata’ pues. La orden ha sido que lo vendan como un operador político”, se escucha en la grabación.

Recordemos que la semana pasada, en ‘Beto a Saber’, la médica Ana Siucho acusó al conductor de solicitar un soborno de un millón de dólares a cambio de gestionar con la fiscal Elizabeth Peralta, especializada en delitos de lavado de activos, la devolución de 100 kilos de oro incautado. Según su testimonio, su primo y gerente de mineras, Javier Miu Lei, pidió la intervención de Hurtado debido a su supuesta cercanía con funcionarios del Estado.

En respuesta, este domingo 8 de septiembre la Superintendencia Nacional de Migraciones lanzó una alerta nacional para impedir la posible salida del país de Andrés Hurtado, conocido conductor televisivo, junto con otras personas vinculadas a presuntas actividades ilícitas. Entre los mencionados se encuentran la fiscal Elizabeth Peralta, el empresario Javier Miu Lei y el testigo protegido Iván Siucho, todos ellos envueltos en una investigación por presunto lavado de activos y corrupción.

