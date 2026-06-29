ATU: uso de tarjeta interoperable será obligatorio desde el 8 de julio en la Línea 2 del Metro

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, desde el miércoles 8 de julio, será obligatorio el uso de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) para acceder a la Línea 2 del Metro de Lima. Esta medida busca ordenar el ingreso de pasajeros y fortalecer la seguridad del sistema.

Los usuarios podrán adquirir la tarjeta desde el miércoles 1 de julio, en el horario de servicio de 6 a. m. a 11 p. m., por un costo de S/7.50. La venta se realizará en boleterías y máquinas expendedoras ubicadas en las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

¿CÓMO FUNCIONARÁ LA TARJETA Y QUIÉNES ACCEDEN GRATIS?

La ATU precisó que la validación de la tarjeta será obligatoria tanto al ingreso como a la salida de las estaciones, aunque no implicará el pago de pasaje, por lo que no será necesario recargar saldo. Además, efectivos de la Policía Nacional, bomberos y personas con discapacidad con carné del Conadis podrán obtener o actualizar la tarjeta de manera gratuita.

Las tarjetas contarán con diseños diferenciados según el tipo de usuario e incorporarán tecnología de seguridad con claves encriptadas para evitar fraudes. También tendrán memoria interna para registrar validaciones, recargas y datos del perfil del usuario.

La Línea 2 del Metro conectará directamente diez distritos de Lima y Callao, y de forma indirecta a otros tres, a través de un recorrido subterráneo de aproximadamente 35 kilómetros entre Ate y el Callao. Con esta infraestructura, se estima reducir el tiempo de viaje de más de dos horas a cerca de 45 minutos entre ambos extremos del trayecto.

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