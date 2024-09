Fiscalía abre nueva investigación contra Dina Boluarte por caso cofre

La Presidenta de la República, Dina Boluarte, afronta una nueva investigación, esta vez por el caso «Cofre Presidencial». Así lo confirmó su abogado, Juan Carlos Portugal, a Latina Noticias.

En una reciente entrevista, el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, confirmó el inicio de las diligencias, las cuales estarán a cargo del Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, por el presunto delito de encubrimiento personal.

«El día de ayer se emitió la disposición número 1 que apertura investigación preliminar contra el ministro Santiváñez, la presidenta de la República y cuatro personas más, por el caso del cofre. La presidenta en calidad de autora por el delito de encubrimiento personal, por el supuesto uso del cofre en donde, aparentemente, dice el Ministerio Público estaba Vladimir Cerrón», sostuvo el letrado.

Al ser consultado por la presencia del vehículo de la mandataria en el lugar del condominio, dónde se presume se encontraba Vladimir Cerrón, el abogado señaló que efectivamente el auto se encontraba pero a muchos kilómetros de distancia debido a una reunión familiar.

«El vehículo estuvo el 24 de febrero y no en el lugar del operativo, estaba muchísimos kilómetros después, pero aún cuando los kilómetros sean cercanos o máximos, lo cierto es que no estuvo en el supuesto condominio, no estuvo en el lugar en donde supuestamente estaban buscando a Vladimir Cerrón. Estaba en una actividad familiar que ya fue manifestada y que seguramente en su oportunidad ante las autoridades fiscales lo señalaremos», mencionó Portugal.

Finalmente, el letrado señaló que las citaciones inician el próximo 1 de octubre, no descarta que en las próximas horas se realice un allanamiento como parte de las investigaciones en Palacio de Gobierno.

DESTAPE DE PUNTO FINAL

En el reportaje «El cofre y la sombra de Dina Boluarte» emitido en el programa dominical de Latina Noticias, se reveló una fotografía del vehículo presidencial ubicado a pocos metros del condominio en Asia, donde se intentó capturar a Vladimir Cerrón el pasado 24 de febrero del 2024.

El reportaje incluyó imágenes de cámaras de seguridad proporcionadas por la concesionaria COVI Perú, donde se observaba al Lexus EGR-844, registrado a nombre del Despacho Presidencial, cruzando el peaje de Chilca el 24 de febrero a las 11:46 a.m. Lo curioso es que la agenda pública de la presidenta Dina Boluarte no registraba actividades oficiales en esa zona ni el sábado ni el domingo de ese fin de semana.

Tras la difusión del informe, Palacio de Gobierno declaró que el vehículo se encontraba en «comisión de servicio», sin brindar mayores detalles. No fue hasta seis meses después que el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, aclaró que el automóvil había sido utilizado para actividades familiares de la presidenta en el sur de Lima.

VIDEO RECOMENDADO