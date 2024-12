Caso Qali Warma: Congreso rechazó moción de censura contra ministro Julio Demartini

La moción de censura contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, fue rechazada tras una larga sesión del Pleno del Congreso que se extendió hasta la madrugada del sábado 14 de diciembre.

La iniciativa en contra de Demartini no alcanzó los 66 votos necesarios, dejando al ministro en su cargo pese a que la Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló cómo el programa Qali Warma, ahora llamado Wasi Mikuna, entregó productos de mala calidad perjudicando la salud de los estudiantes de escuelas públicas a nivel nacional .

Congreso restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia Te puede interesar también

CENSURA CONTRA DEMARTINI SE DISCUTIÓ EN LA MADRUGADA

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP) puso la moción a debate a la 1 a. m. y otorgó media hora para la discusión. El conteo arrojó 64 votos a favor de la censura, 4 en contra y 15 abstenciones desde Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso (APP).

Según el artículo 132 de la Constitución y el artículo 86 del Reglamento del Congreso, para censurar a un ministro de Estado, se requieren los votos de la mitad más uno del número legal de congresistas habilitados; es decir, 66 votos.

La moción de censura contra el titular del Midis fue planteada por Jaime Quito (Bancada Socialista), quien sustentaba la iniciativa por su «falta de idoneidad y capacidad para el ejercicio del cargo».

«Demartini no ha asumido sus responsabilidad y no ha realizado un mea culpa por lo sucedido; más bien, ha demostrado que no ha garantizado las medidas necesarias a fin de que el programa Qali Warma garantice la calidad de los productos distribuidos a los escolares», refirió el congresista Jaime Quito Sarmiento (Bancada Socialista), quien planteó la censura.

Congreso prorroga por 4 años la formalización de autos colectivos Te puede interesar también

JULIO DEMARTINI: «LO QUE SE BUSCA EN EL TRASFONDO NO ES LLEGAR A LA VERDAD»

Tras haberse salvado de la censura, Demartini señaló que su gestión está luchando contra “mafias que se quieren perpetuar” dentro de su sector a través de actividades delincuenciales. “Pero esto pasa luego de ser algo objetivo, punitivo, penal, a un tema donde prácticamente lo que se busca en el trasfondo no es llegar a la verdad, sino tener un trofeo político en cuanto censurar a un ministro”, agregó.

Además, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social garantizó que, si saliera a la luz otro cuestionamiento como el que fue reportado en Qali Warma, dará un paso al costado. «Lo he dicho pública y me ratifico. Esa es una responsabilidad que uno asume como funcionario», respondió para luego asegurar que ha dado indicaciones para evitar actos de corrupción similares.

Congreso brinda facultades a Comisión Permanente para legislar hasta febrero del 2025 Te puede interesar también

VIDEO RECOMENDADO