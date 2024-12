Caso ‘Waykis en la Sombra’: Este es el audio completo del ‘intercambio de figuritas’

Punto Final tuvo acceso al audio completo de la reunión realizada en abril de este año entre el entonces abogado de la presidenta de la República, el doctor Mateo Castañeda, el ex ministro del Interior, el general PNP Carlos Morán y el coronel de la policía, Harvey Colchado, quien en ese momento oficiaba de agente encubierto del Eficoop.

En transcripción de estos audios se escribió que “la Dina ha pagado a Conejo”, refiriéndose a obtener los chats del llamado ‘agente Roberto’, pero en el audio se escucha claramente que Mateo Castañeda habla que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) fue quien contrató a ‘Conejo’.

Mateo Castañeda se incrimina en audio exclusivo con Harvey Colchado y Carlos Morán.

AUDIO EXCLUSIVO

Mateo Castañeda: Ahora que me acuerdo a ‘Bica’ le di un mensaje para ti en el sentido de que este podemos intercambiar figuritas ¿te dijo?

Harvey Colchado: me dijo que me iba a proteger, me dijo, nada mas

Mateo Castañeda : no yo le decía a Bica esto, dile a tu amigo que me consiga información del uno FN

Harvey Colchado: Ah ya.

Mateo Castañeda: y de su adjunto Hernán Mendoza

Harvey Colchado: ya, Mendoza.

Mateo Castañeda: que es del tema de los Rólex

Harvey Colchado: Ajá

Por otro lado, también se habla del actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

AQUÍ el audio completo, el cual también lo puede encontrar ingresando al canal de Youtube de Latina Noticias.

‘WAYKIS EN LA SOMBRA’

Cabe señalar que hace unos meses, Punto Final hizo pública la transcripción de un audio que obra en el expediente fiscal del caso ‘Waykis en la Sombra’. Registraba una conversación producida en abril de este año en el centro aeronáutico de la Fuerza Aérea del Perú, entre el entonces abogado de la presidenta de la República, el doctor Mateo Castañeda, el ex ministro del Interior, el general PNP Carlos Morán y el coronel de la policía, Harvey Colchado, quien en ese momento oficiaba de agente encubierto del Eficoop.