Mateo Castañeda se incrimina en audio exclusivo con Harvey Colchado y Carlos Morán

Punto Final, el programa de investigación de Latina, accedió al audio completo del encuentro entre el general de la PNP, Carlos Morán, el coronel Harvey Colchado y el exabogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, que dura cerca de 2 horas y que fue usado como prueba para que Castañeda hoy se encuentre bajo prisión preventiva. Lo que se conversa aquí, en abril pasado, no deja de ser premonitorio respecto a lo que ha sucedido en los meses siguientes en la política peruana. Y es que no solo se habló de ofrecimientos.

CASTAÑEDA: «¿QUIÉN FILTRÓ EL CÓDIGO DE UNO DE LOS ROLEX?»

Tras los saludos de rigor en el restaurante del Centro Aeronáutico de la FAP, Castañeda le preguntó a Colchado si había averiguado quién filtró la famosa foto donde figuraba la tarjeta con el código de uno de los relojes Rolex, que Wilfredo Oscorima le había dado a la presidenta. Luego de que Colchado se negara haberlo hecho, Castañeda le pregunta quién había sido.

«Para mí, que han sido… lo que pasa es que usted ha visto que la casa estaba llena y si usted ve, se mueven para acá, para allá, y alguien le ha tomado foto, pero nosotros no hemos sido, yo he hablado con mi personal», dijo Harvey Colchado.

Castañeda por su parte no se quedó tranquilo y resaltó que Colchado debía encargarse de ese asunto, a lo que el coronel se negó una vez más.

«Es que eso te van a achacar eso más pues… yo lo que digo es esto, tú no has sido, entonces, hay que ver quién ha sido, porque la fiscalía al toque no más sacó un comunicado y dice nosotros no hemos sido, no hemos llevado sido», agregó Mateo Castañeda.

LA DENUNCIA DE BENAVIDES A HARVEY COLCHADO

Dos semanas antes, en quincena de abril, Colchado había sido suspendido de sus funciones en la DIVIAC, por haber publicado una foto de una torta de su cumpleaños en la que se recreaba su ingreso con torito en mano a la casa de la presidenta, durante el allanamiento judicial. Sin embargo, luego de ello, Colchado le cuenta a Mateo la denuncia que Patricia Benavides le había interpuesto al coronel, alegando que no era 1 denuncia como Castañeda mencionaba, sino 5.

«No, son cinco, me han abierto una, primero fue por la torta. Yo ni la subí, ahí me van a probar si es de mi teléfono, la otra fue por allanamiento, pero ha sido por el uso del torito y por la orden de operaciones. No, no pasa nada, después otra es este de patricia Benavides», dijo Colchado.

DINA HABRÍA PAGADO S/30 MIL SOLES A «CONEJO»

En esa parte del audio es donde se produce la parte más polémica de la conversación y se une Carlos Morán, General de la PNP. En la transcripción, que obra en el expediente fiscal, se dice que la Dina (haciendo alusión a la presidenta) le pagó S/30 mil dólares a ‘conejo’, el coronel Martín Gonzáles, por recopilar los WhatsApps de las conversaciones entre el agente Roberto y Jaime Villanueva, el ex asesor de Patricia Benavides, que a la postre motivaron la salida de la entonces Fiscal de la Nación. Eso dice la transcripción, tal cual la mostramos acá. Pero en el audio se escucha que fue la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia.

Que la presidenta haya sabido o no de esto, como lo dice Castañeda al final de esta parte del audio, tendrá que ser dilucidado, pero lo cierto es que, en la conversación, el pago de 30 mil dólares corrió por cuenta de la DINI, lo que no lo hace menos escandaloso. Pero ¿Por qué se cometió este error en la transcripción? ¿Fue un error humano o fue adrede para vincular a la presidenta con el caso de Patricia Benavides?

En medio del almuerzo apareció un nombre que adquiriría relevancia en los meses siguientes. Juan José Santiváñez, el actual ministro del Interior.

AUDIO COMPLETO EN YOUTUBE DE LATINA NOTICIAS

La conversación se extiende por más de dos horas, donde se habla de diversos temas como el poder real de Nicanor Boluarte en el gobierno, el caso Los Cuellos Blancos y la relación que los interlocutores han mantenido con algunos fiscales, hasta que se llega a lo verdaderamente importante en el audio. El ofrecimiento de Castañeda para intercambiar figuritas con Colchado. Si el coronel le daba información sobre el Fiscal de la Nación, entonces Juan Carlos Villena, el número uno según Castañeda, él podía ayudar con la jefa de Estado para que Colchado no pasará al retiro en diciembre.