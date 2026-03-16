Confiep pide al Congreso otorgar voto de confianza a gabinete Miralles

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), pidió este 16 de marzo que los congresistas peruanos den el voto de confianza a los ministros de José Balcázar a puertas del debate parlamentario que podría dejarlo sin su equipo, liderado por Denisse Miralles.

A través de una carta, la organización privada de empresas expresó su preocupación ante un posible escenario nuevo de inestabilidad política tras la aprobación de la cuestión de confianza para este 18 de marzo, a días de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, que se celebrará el 12 de abril.

“En los últimos años, nuestro país vive un clima de inestabilidad que no le hace nada bien a la democracia, a la institucionalidad ni al clima de confianza necesario”, se lee en el comunicado, donde advierten que estos tambaleos en el poder podrían afectar la atracción de inversiones y la generación de empleos formales.

Por otro lado, la Confiep también expresó su preocupación ante la llegada del “Niño Costero”, fenómeno marítimo que actualmente se encuentra en alerta y que ya ha influenciado en la aparición de desastres naturales en el país que se ha cobrado la vida de 64 personas.

“Debemos votar en un clima de paz, tranquilidad y transparencia, lo que solo se logrará si los señores congresistas actúan a la altura de las circunstancias y otorgan el voto de confianza al Gabinete“, recalcó la Confiep.

VIDEO RECOMENDADO