Conflicto entre Moquegua y Tacna: ¿por qué la ley aprobada por el Congreso reavivó la disputa limítrofe?

La aprobación de una ley por parte del Congreso ha reavivado el conflicto limítrofe entre Moquegua y Tacna. Aunque la norma busca sanear los límites de la provincia de Jorge Basadre, en Tacna, las autoridades moqueguanas denuncian que también involucra territorio en disputa y podría dividir el centro poblado de Quebrada Honda, donde viven unas 30 familias.

¿QUÉ PLANTEA LA LEY APROBADA POR EL CONGRESO?

La iniciativa aprobada por el Congreso corresponde al Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE, denominado “Ley de saneamiento de tramos de la provincia de Jorge Basadre y de algunos de sus distritos del departamento de Tacna”. Su objetivo es definir y ordenar los límites internos de esa provincia. Sin embargo, el Gobierno Regional de Moquegua sostiene que la propuesta va más allá de un saneamiento intradepartamental, ya que toma como referencia sectores ubicados en Quebrada Honda, una zona que considera parte del distrito de Torata, en la provincia Mariscal Nieto. Por ello, advierte que la norma terminaría modificando un límite entre departamentos que aún no ha sido resuelto mediante el procedimiento técnico y legal correspondiente.

¿LA LEY DIVIDIRÍA AL POBLADO DE QUEBRADA HONDA?

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, cuestionó la forma en que fue aprobada la iniciativa y sostuvo que la norma busca fraccionar el centro poblado.

“Con este proyecto de ley, que se trabajó prácticamente en un escritorio y fue aprobado de manera exprés, se busca dividir Quebrada Honda entre tres jurisdicciones. Algunos pobladores pertenecerían a Moquegua y otros a Tacna. Es una situación que no podemos permitir porque Quebrada Honda es y será de Moquegua”, señaló.

La autoridad regional afirmó que el territorio en disputa pertenece históricamente a Moquegua y advirtió que la norma desmembraría parte de la región.

POBLADORES RECHAZAN CAMBIO DE JURIDICCIÓN

La incertidumbre también alcanza a los habitantes de Quebrada Honda, quienes aseguran que nunca fueron consultados sobre un posible cambio de límites.

Marciana, una de las pobladoras, manifestó su preocupación por la situación.

“Nos sorprendió. En ningún momento las autoridades de Tacna han venido a decirnos que vamos a pertenecer a esa región. Yo he nacido, crecido y vivido aquí. Soy votante de Torata y siempre hemos pertenecido a Moquegua”, indicó.

Los vecinos sostienen que continúan realizando sus actividades, trámites y procesos electorales como ciudadanos moqueguanos.

PROTESTAS Y PEDIDO PARA QUE NO SE PROMULGUE LA LEY

Como medida de rechazo, pobladores bloquearon puentes y carreteras para exigir que el Ejecutivo no promulgue la norma.

En medio de las protestas, la gobernadora Gilia Gutiérrez, junto a otras autoridades regionales, sostuvo una reunión con el presidente del Congreso, José María Balcázar, para expresar su preocupación por las consecuencias de la ley.

Tras el encuentro, la autoridad regional informó que recibió el compromiso de revisar la norma antes de cualquier decisión.

“El presidente José María Balcázar ha asumido el compromiso de no promulgar la ley sin que antes sea revisada y cuente con los argumentos técnicos necesarios para tomar una determinación”, afirmó.

ADVIERTEN QUE RADICALIZARÁN LAS PROTESTAS

La gobernadora también señaló que detrás de la controversia existirían intereses económicos y políticos, y advirtió que las movilizaciones podrían intensificarse si el Gobierno no cumple con revisar la norma y convocar a las autoridades de Moquegua para abordar el conflicto.

Mientras tanto, las 30 familias de Quebrada Honda continúan a la espera de una decisión que definirá la jurisdicción a la que pertenecerán y que podría reabrir un conflicto limítrofe entre Moquegua y Tacna que aún no encuentra una solución definitiva.

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