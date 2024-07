Congresistas se retiran en pleno mensaje presidencial de Dina Boluarte

El congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático) se retiró en pleno mensaje a la Nación de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante el Parlamento. A través de su cuenta de X (antes Twitter) mostró su malestar hacia la jefa de Estado.

«El pueblo no te cree, me retiro de su mensaje presidencial lleno de mentiras y burlas al sentido común. ¡Solo el pueblo salva al pueblo! ¡Justicia a los asesinados hermanos nuestros del sur!», escribió Sánchez antes de retirarse del hemiciclo.

Sin embargo, el legislador de izquierda no fue el único. Además, Flor Pablo (no agrupada) también mencionó que entonó el himno y se fue del Pleno para no escuchar el segundo pronunciamiento de Boluarte Zegarra.

«No me da la conciencia para quedarme en el Pleno escuchando a la presidenta, viendo tanta hipocresía y escuchando tantas mentiras. Canté nuestro himno nacional y me retiré. Nos vemos en la Marcha ciudadana!!! A las 3pm frente al Palacio de Justicia. ¡¡¡Viva el Perú !!!», puso.

Nos vemos en la Marcha ciudadana!!! A las 3pm frente al Palacio de Justicia. Viva el Peru!!! 🇵🇪✊ — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) July 28, 2024