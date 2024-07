Mensaje a la Nación EN VIVO: a qué hora es y minuto a minuto de la palabra de Dina Boluarte

La presidenta de la República, Dina Boluarte, ofrecerá hoy su segundo mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. Como manda el artículo 118 de la Constitución Política, debe acudir al Congreso de la República para brindar una exposición detallada de la situación del país y de las mejoras y reformas que planea para su gestión.

Preliminarmente se sabe que Boluarte Zegarra hará un balance de sus 19 meses en Palacio de Gobierno tras asumir por el fallido autogolpe de Estado de su predecesor Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022. Además, se espera que haga nuevos anuncios como la creación de entidades que serán parte del organigrama del Estado.

Todos estos detalles serán parte del minuto a minuto que Latina Noticias hará el pronunciamiento de la jefa de Estado que en breve le hablará al país como lo hizo en julio del 2023.

MINUTO A MINUTO

11:07 am – La presidenta Dina Boluarte se dirige en auto y custodiada por seguridad del Estado al Congreso para brindar su mensaje por Fiestas Patrias que estaba pactado para las 11:10 de la mañana. Previamente, una comisión de anuncio de los parlamentarios le brindó la invitación respectiva.

11:16 am – La presidenta Dina Boluarte llegó al Parlamento y pasa revista a las delegaciones militares y policiales que se encuentran en la explanada. Es recibida por la comisión de anuncio integrada por varios congresistas de la República.

La presidenta Dina Boluarte llegó con varios minutos de retraso al Congreso.

11:19 am – La presidenta Dina Boluarte ingresó al hemiciclo acompañada por parlamentarios y se dio un abrazo muy efusivo con el titular del Congreso, Eduardo Salhuana.

El saludo entre la presidenta Dina Boluarte y el titular del Congreso, Eduardo Salhuana.

11:23 am – En el hemiciclo del Congreso se entona el himno nacional.

11:24 am – La presidenta Dina Boluarte inicia con la lectura de su mensaje a la Nación.

11:26 am – La presidenta Dina Boluarte elogió al Congreso e hizo referencia a lo sucedido el 7 de diciembre del 2022 tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo.

«Debo reconocer que también han sido instituciones democráticas, como este Congreso de la República, las que se pusieron de pie y preservaron con energía y patriotismo el orden constitucional, cuando éste fue atacado por los golpistas en diciembre del 2022. ¡Hace un año y siete meses defendimos juntos el mayor desafío de nuestra democracia! ¡Defendimos la libertad! ¡Defendimos el Estado de derecho! ¡Defendimos la economía social de mercado, la libre iniciativa privada y el derecho de nuestros ciudadanos al trabajo, al crecimiento y el progreso!», señaló.

11:27 am – La presidenta Boluarte cuestionó el legado dejado por su predecesor Pedro Castillo.

«Asumí la Presidencia de la República en un momento dramático y difícil. Recibí un país paralizado, por responsabilidad de un gobierno causante de la peor crisis de confianza y de la mayor fuga de capitales de los últimos 50 años. Un país polarizado y dividido, sumergido en una profunda crisis política. Un país donde los conflictos sociales se habían incrementado, en gran parte, alentados por el propio gobierno. Hasta hoy los peruanos seguimos pagando las consecuencias de ello. El país que recibí se encontraba en una profunda recesión», mencionó.

11:30 am – La presidenta Boluarte enumera una serie de proyectos que se impulsaron para reactivar la economía. Entre ellas se encuentran el Anillo Vial Periférico; ampliación de fosfatos de Bayóvar; Terminal Portuario San Juan de Marcona; y, tres Proyectos eléctricos del Plan de Transmisión.

11:32 am – «En junio del 2024, la inflación en el Perú fue de 2,3%, una de las más bajas de la región», destacó la jefa de Estado.

11:34 am – La presidenta Boluarte señala que de los 96 compromisos que anunció que ejecutaría, se ha cumplido 80 completamente; de los 16 restantes, 10 se concluirán en diciembre de este año; y 6 se concluirán en los siguientes meses.

11:38 am – «Nuestro gobierno ha cumplido con la construcción e instalación de 113 puentes», informa la mandataria.

11:41 am – La presidenta Boluarte señala que han concluido 270 obras que brindan acceso a los servicios de agua potable y saneamiento beneficiando a 254 mil peruanos.

11:43 am – La presidenta Boluarte anuncia el inicio de obras para Puno, una de las regiones donde hubo más muertos durante las protestas contra su gobierno entre diciembre del 2022 y enero del 2023, el próximo 28 de agosto.

«Conforme a lo prometido en julio de 2023, la ciudad de Juliaca tendrá tres proyectos: el Proyecto Integral de ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento, la Planta de tratamiento de aguas residuales y el proyecto de Drenaje pluvial, para beneficio de 464 mil hermanas y hermanos de esta hermosa ciudad del sur del Perú», aseguró.

«Estos proyectos postergados por más de cinco décadas, varias veces cancelados, ahora son una realidad con un endeudamiento internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo por más de 700 millones de dólares», agregó.

11:48 am – La presidenta Boluarte enfatiza que no se privatizará el agua. «Durante mi gobierno no se privatizará el agua ni el servicio de distribución de agua potable y alcantarillado, por el contrario, buscamos que este servicio sea más eficiente y justo», anotó.

11:50 am – «Hasta la fecha, se han firmado 11 convenios con un financiamiento total de 128 millones

destinados a la construcción de 2,927 viviendas que beneficiarán a 11,708 peruanos y peruanas», reveló la mandataria.

11:53 am – La presidenta Boluarte anuncia que para el periodo julio 2024-julio 2025, se tiene previsto concluir la ejecución física de 25 proyectos de electrificación rural cuya inversión total representa 236

millones de soles, la cual permitirá electrificar 812 localidades beneficiando a más de 61,000 habitantes de las regiones Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martín, Tumbes.

11:55 am – «A la fecha, los tres niveles de gobierno han logrado una ejecución acumulada de 24,8 mil millones de soles, lo cual representa un incremento de 22,7% respecto a lo ejecutado en el mismo periodo del 2023 y un avance de 36,6% del presupuesto asignado en el presente año», informó Boluarte.

12:05 pm – «Nuestro gobierno ha puesto a disposición de la ciudadanía en general 13 obras en 12 sitios arqueológicos y 1 monumento histórico con 81 millones de soles en las regiones de Cusco, Puno, Lima, Ayacucho, Lambayeque y La Libertad, beneficiando a más de 10 mil trabajadores, directos e indirectos de las zonas aledañas», manifestó la presidenta.

12:17 pm – La presidenta Dina Boluarte destaca los logros del programa «Amanecer Seguro» del Ministerio del Interior. «Esta medida se ha desplegado a nivel nacional y ha logrado ejecutar 4,606 operativos, capturar a 1,845 requisitoriados, detener a 5,259 personas en flagrancia delictiva, desarticular a 269 bandas criminales y 5 organizaciones criminales, además de incautar 97 armas de fuego», indicó.

12:19 pm – «En junio implementamos “Retorno Seguro”, una estrategia de lucha con amplio despliegue policial que se realiza al término de la jornada laboral, en la hora pico de 6 a 9 de la noche, para hacer sentir la presencia policial en las calles. A partir de su puesta en funcionamiento, también se logró

implementar a nivel nacional, consiguiendo desarticular a 11 bandas criminales, capturar a 137 requisitoriados y ejecutar 1,219 operativos», acotó la jefa de Estado.

12:22 pm – La presidenta Boluarte enumeró la serie de acciones que han tomado contra la minería ilegal. «Como resumen de nuestras acciones podemos señalar que el 2023 ejecutamos 729 operativos a nivel nacional contra este delito y, en los cinco primeros meses de este año, ejecutamos 481 operativos con la destrucción de 1,336 campamentos, 6 plantas procesadoras y 502 pozas; además de la incautación de 17,451 cartuchos de dinamita, entre otros», refirió.

12:30 pm – Respecto al tema de salud, la jefa de Estado enfatizó que ha dado una hoja de ruta para destrabar 57 obras paralizadas. «Estamos impulsando la construcción de cinco nuevos hospitales de alta

complejidad bajo el mecanismo de gobierno a gobierno», reveló.

12:38 pm – «Para esta lucha invertimos un presupuesto histórico de 191 millones de soles, y

emprendimos firmes acciones de prevención y control vectorial, en todas las zonas afectadas, en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Implementamos 94 unidades de vigilancia clínica y 163 unidades febriles, lo que representa un aumento del 60% en comparación con el año anterior», mencionó Boluarte sobre las acciones para combatir la epidemia del dengue.

12:43 pm – La presidenta Boluarte sostiene que su gestión ha puesto en funcionamiento 292 centros de salud mental comunitaria, con más de 7 mil profesionales brindando atención integral y especializada a nuestra población.

12:48 pm – «Nuestro Gobierno ha entregado hasta la fecha 17 Escuelas Bicentenario que atienden a 22 mil estudiantes en los distritos de El Agustino, Cercado de Lima, Los Olivos, Comas, Ate, La Molina, San Luis, Chorrillos, Santa Anita, San Juan de Miraflores, Surco, Rímac y La Victoria, con una inversión que supera los 862 millones de soles», reveló la mandataria.

12:50 pm – La presidenta Boluarte destaca que han ampliado de 5 mil a 10 mil becas anuales del concurso Beca 18.

12:54 pm – La mandataria anuncia bonos para los profesores.

«Nuestro Gobierno ha dispuesto el pago de una Bonificación Extraordinaria de 380 soles a favor de 408 mil 470 docentes y auxiliares de Educación, nombrados y contratados. Y, además, una Bonificación de 400 soles para 71 mil profesores que ingresaron a la Carrera Pública Magisterial en marzo de 2024. A fines del 2023 nuestro Gobierno avanzó con decisión en el cierre de la brecha de la deuda social a los docentes por 1,200 millones de soles», agregó.

1:02 pm – La presidenta Boluarte anuncia que ha incorporado al Programa Pensión 65 de manera histórica a más de 200 mil nuevos beneficiarios en el primer semestre de este año.

1:08 pm – «En noviembre pasado, recibí del presidente de los Estados Unidos la posta para que nuestro país sea anfitrión para APEC 2024. Bajo la presidencia peruana, estamos impulsando una agenda sustantiva en APEC inspirados en el lema ´Empoderar. Incluir. Crecer’ que procura involucrar más y mejor a los actores económicos de la región Asia-Pacífico», indicó la mandataria.

1:54 pm – La presidenta Dina Boluarte defendió la relación comercial peruano – china con la ampliación del TLC con este país asiático. “Ambas naciones anunciamos la conclusión sustancial de la Optimización del Acuerdo Comercial, mercado que representa el 36% de nuestras exportaciones, siendo nuestro principal socio comercial. Esta modernización del TLC incorpora nuevos capítulos que amplían los beneficios para las empresas peruanas, especialmente las pymes, además de atraer mayor inversión china al país”.

2:06 pm – «Durante el 2025, habremos concluido 58 obras (50 rurales y 8 urbanos) en las regiones de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali beneficiando a más de 91 mil personas con una inversión de S/ 764 millones», alegó la jefa de Estado sobre los planes que tiene su gestión para el próximo año.

2:09 pm – La presidenta Boluarte anuncia medidas del Ministerio de Vivienda con relación al megapuerto de Chancay. «Viene elaborando y brindando asistencia técnica a los planes de desarrollo urbano de

dichas ciudades y del Callao y Lima Norte, para que de manera planificada y poniendo en valor el suelo, se pueda proyectar un desarrollo ordenado y con perspectiva de convertirse en ‘ciudades inteligentes'», aseguró.

2:10 pm – La presidenta Dina Boluarte sostuvo que a pesar de la crisis por la que pasa Petroperú esta no será privatizada. “Petroperú es la primera y única empresa del Estado del subsector Hidrocarburos, que tiene como objetivo estratégico abastecer el mercado de forma eficiente, oportuna y rentable. Sin embargo, ha presentado problemas de liquidez financiera, lo que ha generado la pérdida de eficiencia y competitividad en el mercado”, anunció.

2:39 pm – En su mensaje a la Nación, la mandataria anuncia el cambio de denominación al Ministerio del Interior por el de Seguridad Pública.

2:59 pm – La presidenta Boluarte dice que ella ni ningún ministro suyo está involucrado en algún acto de corrupción.

«¡Ni esta presidenta, ni ninguna de nuestras ministras y ministros, están involucrados en actos de corrupción! ¡Y no los tendremos, porque los ministros han jurado a sus cargos bajo un compromiso claro, y porque esta presidenta no los tolerará! Pido a la ciudadanía vigilar y, de ser el caso, denunciar cualquier hecho irregular y, de manera inmediata, se tomarán las acciones drásticas que correspondan», refirió.

3:08 pm – La jefa de Estado anuncia un aumento en los sueldos y pensiones para los militares y policías en actividad y jubilados.

«Este aumento salarial, aplicable a sueldos y pensiones, será ejecutado en cuatro etapas y significará un aporte justo y sostenible que garantizará un nivel de vida digno para los defensores de nuestra soberanía e integridad territorial, forjadores de la paz y garantes de nuestra democracia», reveló.

3:22 pm – La presidenta Dina Boluarte habla sobre la implementación de la historia clínica electrónica. «Nuestro compromiso con la modernización y eficiencia en el registro informático de pacientes ha dado resultados. Hemos pasado de 5 millones a más de 21 millones de registros», aseguró.