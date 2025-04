Congreso aprobó interpelar al premier Gustavo Adrianzén

El Pleno del Congreso de la República decidió aprobar esta tarde la interpelación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Hubo 53 votos a favor, 25 en contra y 8 abstenciones por parte de la Representación Nacional.

La propuesta, impulsada por el legislador Edward Málaga (Avanza País), contiene 43 preguntas en el pliego interpelatorio. Por ello, se estableció que Adrianzén acuda al Parlamento el próximo 9 de abril a las 3 de la tarde.

El titular de la PCM tendrá que absolver varias interrogantes relacionadas al manejo que el Gobierno ha tenido en varios temas, principalmente el referido con la inseguridad ciudadana que provocó la caída del exministro del Interior, Juan José Santiváñez.

ADRIANZÉN CUESTIONA INTERPELACIÓN

Cuando se conoció que desde el Congreso se buscaba interpelarlo, el primer ministro Adrianzén cuestionó severamente a los autores de la idea.

“Más allá de mi trayectoria profesional y el antecedente democrático que me precede, tengo una política de puertas abiertas. Nosotros recibimos acá constantemente a todos los congresistas, de hecho al congresista que ha impulsado esta interpelación lo hemos recibido y me sorprende que sin siquiera un diálogo previo, me convoquen a una interpelación que, por lo menos, hay seis o siete grandes materias sobre las que quieren que rinda cuentas”, expresó.

“No tengo inconveniente en hacerlo, pero si me pregunta, ¿qué hubiera preferido? Que el congresista me envíe una comunicación o me visite, y me pida explicación sobre todo aquello, pero no obstante, estamos además —y en este quiero ser claro— desde el Poder Ejecutivo absolutamente conscientes que estos son momentos en la relación Ejecutivo – Legislativo donde estas dinámicas se van a acelerar”, agregó.

