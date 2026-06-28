Congreso: Descuentos por planilla a trabajadores habrían financiado a partidos políticos con más de S/ 2.6 millones

En exclusiva. La Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió a registros financieros que revelan que, entre 2022 y 2025, el Congreso transfirió más de S/2,6 millones a Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso (APP) mediante cheques y transferencias financiados con descuentos aplicados a los salarios de trabajadores militantes.

La documentación permitió reconstruir, por primera vez, el mecanismo utilizado para canalizar estos recursos hacia las cuentas de los tres partidos.

Uno de los documentos revisados corresponde a un cheque emitido a nombre de Luis Ricardo Mateo Alcarraz, tesorero nacional de APP. Solo en 2025, el Congreso giró 12 cheques a su nombre. Aunque no figura como trabajador ni proveedor del Parlamento, era quien cobraba estos montos para el partido.

A MÁS TRABAJADORES, MÁS APORTES

La investigación, difundida en Punto Final, también evidencia un crecimiento del personal contratado por el Congreso durante el actual periodo legislativo. En 2021 el Parlamento tenía 3.199 trabajadores; para mayo de 2026 la cifra aumentó a 3.925, es decir, más de 700 nuevos empleados.

Para los expertos, este incremento cobra relevancia porque, mientras más militantes son contratados, mayores son los aportes que reciben los partidos. El mecanismo opera mediante los llamados “aportes voluntarios”, descuentos aplicados directamente al salario de trabajadores afiliados a una organización política. El dinero nunca llega al trabajador, sino que es transferido directamente a las cuentas del partido.

¿EL CONGRESO FUNCIONARÍA COMO RECAUDADOR?

El análisis de los registros contables permitió identificar cheques, transferencias y órdenes de pago, así como a sus beneficiarios.

Para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) este tipo de descuentos no está contemplado en la normativa vigente, pues la planilla estatal solo puede ser afectada por descuentos autorizados por ley, cuotas sindicales o mandato judicial.

Si bien aportar económicamente a un partido político es un derecho de cualquier ciudadano, la investigación pone en cuestión el uso del aparato administrativo y contable del Congreso para recaudar esos recursos. Además, la respuesta del MEF sostiene que este mecanismo no está previsto en el marco legal vigente.

FUERZA POPULAR RECIBIÓ MÁS DE S/1.3 MILLONES

El partido liderado por Keiko Fujimori, recibió el mayor monto. Entre 2022 y 2025 obtuvo S/1 millón 333 mil mediante transferencias realizadas desde las cuentas del Congreso.

Los desembolsos pasaron de S/40.700 en 2022 a superar el medio millón de soles en 2025, reflejando un incremento sostenido.

El Departamento de Finanzas del Congreso confirmó a Latina Noticias que los comprobantes consultados corresponden a transferencias efectuadas por descuentos en las planillas de remuneraciones.

La investigación también identificó la escala de aportes:

S/1.100 para congresistas y parlamentarios andinos.

S/600 para jefes de área; S/500 para asesores y profesionales.

S/250 para técnicos y S/100 para asistentes y auxiliares.

Latina Noticias buscó la versión de Karina Beteta, tesorera de Fuerza Popular, pero no obtuvo respuesta.

PERÚ LIBRE: MÁS DE S/835 MIL ENTRE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS

El partido de Vladimir Cerrón recibió dinero mediante cheques y transferencias.

Solo en 2025, el Congreso emitió 12 cheques por S/177.067, además de 12 transferencias por S/193.520. En total, entre 2022 y 2025, el partido recibió S/834.357.

La investigación también advierte que los estatutos de Perú Libre establecen como obligatorio el aporte del 10 % del salario para autoridades electas y militantes que ocupen cargos de confianza en el Estado.

APP: CHEQUES COMO CANCHA

La investigación estableció que Luis Ricardo Mateo Alcarraz, tesorero nacional del partido, acudía al área de Contabilidad del Congreso para recoger los cheques emitidos a su nombre y posteriormente depositarlos en las cuentas de la organización política.

Consultado por nuestro equipo de periodistas, reconoció que cobraba estos documentos, aunque afirmó desconocer si los descuentos también alcanzaban a otros militantes de APP contratados en el Parlamento.

Entre 2022 y 2025, APP recibió S/459 mil mediante este sistema.

VIDEO RECOMENDADO