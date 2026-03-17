Conoce a Luis Arroyo, el nuevo presidente del Consejo de Ministros de José Balcázar

En la mañana del 17 de marzo de 2026, Luis Arroyo Sánchez, quien estuvo a cargo del Ministerio de Defensa por 21 días, fue designado como nuevo de presidente del gabinete de Ministros por José Balcázar tras la renuncia del cargo de Denisse Miralles.

Luis Arroyo Sánchez es un general del Ejército en situación de retiro con una trayectoría amplia en el sector público. Marcado por un perfil más técnico y estratégico, estuvo anteriormente a la cabeza de varias instituciones, pero también contó con una condena del fuero militar que actualmente fue absuelta por el Tribunal Constitucional.

Luis Arroyo Sánchez: formación castrense y trayectoria

Egresó de la carrera militar en el Ejército del Perú en 1981, siendo parte de la promoción “Héroes de Tacna y Arica”. Sin embargo, su enfoque estuvo en las estrategias del Estado peruano, especializándose en la Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional. Asimismo, estudio una maestría en Ciencias Militares con mención en Planeamiento Estratégico y Toma de Deceisiones en la Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE).

Actualmente tiene la edad de 66 años, y durante su formación estuvo en cargos militares como Comandante Operacional del VRAEM (2017-2018), Director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, fue Comandante General de la V División del Ejército en Iquitos y de la III División en Arequipa.

El 5 de noviembre de 2025, fue designado como jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y terminó su mandato el 24 de febrero de 2026, momento en que fue jurado como ministro de Defensa en el gabinete de Denisse Miralles. Actualmente es Presidente del Consejo de Ministros para el gobierno de transición de José María Balcázar desde el 17 de marzo de 2026.

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