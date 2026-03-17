Denisse Miralles participó en evento oficial previo a su destitución como Jefe del Consejo de Ministros

El Gobierno de José María Balcázar dio por concluida la designación de Denisse Miralles como Jefa del Consejo de Ministros a solo un día de solicitar el voto de confianza del Congreso de la República y 22 días después de que la exministra de Economía asumiera el cargo de Premier.

Su destitución fue confirmada a través de un oficio emitido por la Secretaría General del Despacho Presidencial, por lo que no lleva la firma del actual jefe de Estado.

Todo indica que Miralles desconocía su separación como titular de la Presidencia de Consejo de Ministros ya que durante la mañana de este martes 17 de marzo participó en eventos oficiales. A primera hora, estuvo en la presentación de resultados de operativos policiales del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior.

Tras ello, participó en el VII Foro & Expo de Gastronomía “Acciones contra la Anemia y la Malnutrición: Un enfoque integral desde una gran despensa alimentaria”, el cual fue realizado por la Cámara de Comercio de Lima.

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