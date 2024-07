«Cuentas de la presidenta son claras y transparentes», sostuvo vocero del Gobierno

Las cuentas de la presidenta Dina Boluarte son «claras y transparentes», sostuvo el vocero del Despacho Presidencial, Fredy Hinojosa Angulo, al ratificar este martes 16 de julio en conferencia de prensa que no existe ningún desbalance entre los ingresos y egresos de la mandataria.

«No existe algún informe de la Contraloría que señale que existe desbalance patrimonial alguno en las cuentas de la presidenta de la República, lo que sí existe es un procedimiento de fiscalización especificado de las declaraciones juradas que está en trámite y dentro del plazo establecido«, indicó el funcionario al iniciar su pronunciamiento.

VOCERO DE DINA BOLUARTE: «LAS CUENTAS DE LA PRESIDENTA SON CLARAS Y TRANSPARENTES»

Desde Palacio de Gobierno, Hinojosa Angulo resaltó lo siguiente: « Las cuentas de la presidenta son absolutamente claras y transparentes. La presidenta en un acto de transparencia presentó a la Contraloría todas sus cuentas bancarias, incluso las que tienen cero o con montos ínfimos. De tal manera que la presidenta mostró una actitud de contribución con este proceso de fiscalización «.

Recientemente, el contralor general de la República, Nelson Shack, informó que auditores de la institución que lidera detectaron que la presidenta ha declarado menos cuentas de las que fueron detectadas en el sistema financiero y deslizó la posibilidad de un presunto desbalance patrimonial.

«A través de toda la capacidad operacional y analítica que ahora tiene la Contraloría, ha detectado que la señora Presidenta ha declarado menos cuentas de las que hemos nosotros detectado en el sistema financiero nacional y esto ha conllevado a que tenga un presunto desbalance patrimonial«, indicó Shack sobre Boluarte en RPP.

PRESIDENCIA NIEGA DECLARACIONES DE CONTRALOR: ESTA ES SU EXPLICACIÓN

El vocero de Presidencia señaló que es falso que la Contraloría hubiera detectado cuentas no declaradas por la presidenta Dina Boluarte, como lo señaló el contralor Nelson Shack.

«En acto de transparencia, personalmente comunicó a la Contraloría todas sus cuentas, incluidas las que tienen montos ínfimos. Sobre esa información Contraloría realiza el cruce con lo existen en declaraciones juradas«, apuntó.

Además, el funcionario precisó que las cuentas declaradas corresponden al íntegro de sus ingresos, incluidas las que tiene montos ínfimos que no fueron declarados en su momento y el número de una tarjeta de crédito, que la presidenta presentó de modo propio.

« No consideró los ahorros que mantenía la presidenta en la Caja Rural Raíz, que fue liquidada y este dinero fueron transferidos al Banco de Crédito. Al no tener en cuenta los ahorros en esta entidad bancaria existe un monto que no guarda coherencia, pero basta revisar para acreditar los ingresos y egresos «, dijo.