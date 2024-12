Dina Boluarte: trabajadores del Despacho Presidencial recibirán bono de S/ 1000

Todos los trabajadores del Despacho Presidencial de Dina Boluarte serán acreedores de un bono de S/ 1000 en febrero del próximo año. Esto fue oficializado en la ley de presupuesto para el año 2025.

La Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, publicada este miércoles 11 en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, incluye la entrega de un bono asignado a los funcionarios del despacho de la mandataria que se encuentren bajo los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276 y N° 1057.

“Se autoriza el otorgamiento de una bonificación extraordinaria, por única vez, de S/ 1,000 para el personal del Despacho Presidencial comprendidos en los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276 y N° 1057″, se lee.

De acuerdo con el documento, la bonificación «no tiene naturaleza remunerativa, no es de carácter pensionable, no está afecta a cargas sociales, no constituye base de cálculo para los beneficios sociales». Sin embargo, no precisa alguna justificación para el pago de este beneficio.

Asimismo, señala que se encuentra prohibido que todas las entidades públicas, incluyendo Despacho Presidencial, aprueben nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones o incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones o pagos de cualquier otro tipo.