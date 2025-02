4 directores en menos de 3 años en la DINI: la importancia del cargo y las consecuencias de los cambios

Por Diana Decurt | @DianaDecurt

El último lunes 24 de febrero, el Gobierno de Dina Boluarte oficializó la designación de Max Orlando Anhuamán Centeno como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). El coronel (r), quien trabajó durante muchos años en la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), es el cuarto jefe en menos de 3 años del órgano de inteligencia del Estado.

Max Orlando Anhuamán Centeno es el nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Fuente: PNP

Ante esta evidente inestabilidad, Latina Noticias conversó con Cluber Aliaga, general (r) de la Policía Nacional del Perú y exministro del Interior durante el Gobierno de Francisco Sagasti, para conocer la importancia de la DINI, las consecuencias de los reiterados cambios en la jefatura y los retos que enfrenta Anhuamán Centeno.

LA DINI TIENE NUEVO DIRECTOR: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE ÓRGANO?

Para Fernando Aliaga, la DINI es la unidad orgánica de mayor nivel de todo el sistema de inteligencia nacional, es decir, «está por encima de los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ministerio Interior y de la PNP», precisó.

Y es que la DINI no solo se dedica a obtener inteligencia para asuntos estratégicos del Estado. Aliaga explica que el órgano «realiza acciones de contrainteligencia para evitar que enemigos o adversarios del país puedan hacerle algún daño al Perú o afectar los intereses nacionales». Básicamente, la DINI, como órgano rector, «dirige todo todo el aparato de inteligencia nacional, fundamentalmente».

Fernando Aliaga se desempenó como ministro del Interior durante el Gobierno de Francisco Sagasti. Fuente: Andina

CAMBIOS EN LA DINI: «NO SE TRATA DE PONER A CUALQUIERA. NO SABEN GOBERNAR»

De acuerdo a Aliaga, con el rol de la DINI hay una mayor gobernabilidad, ya que el trabajo de este órgano permite que los altos funcionarios del estado, como presidentes y ministros, puedan tomar «decisiones más adecuadas», así como «diseñar estrategias y planes de gobierno mucho más ajustados a la realidad y a las capacidades y potencialidades del país».

«Es importante que personas calificadas permanezcan en la DINI porque no se trata de poner a cualquiera. Ese es un grave error . A veces los gobernantes cambian al personal de la DINI como si se tratara de cualquier funcionario«, señaló en referencia a los cuatro directores que ha tenido la entidad en menos de 3 años.

En enero de 2023, a poco más de dos semanas de haber sido nombrado como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el coronel Juan Carlos Liendo O’Connor presentó su renuncia irrevocable al cargo, luego de que la presidenta Dina Boluarte le quitara la confianza al no compartir su diagnóstico sobre las protestas ocurridas a finales de 2022 y que continuaron hasta inicios de 2023.

En su reemplazo ingresó el general PNP Roger Arista, pero fue retirado un año después luego de que la mandataria fuera encarada y agredida en Ayacucho, donde murieron diez personas durante las manifestaciones.

El general PNP Roger Arista fue removido del cargo luego de que la presidenta fuera agredida en Ayacucho.

En ese tenso momento, el contralmirante de la Marina, Luis García Barrionuevo, tomó la jefatura de la DINI, hasta que este lunes 24 de febrero se comunicó que dejó el cargo «por razones no especificadas». Ahora será Max Orlando Anhuamán Centeno quien tomará las riendas del órgano.

«El grave error que se cometió con la DINI es cambiar a esos analistas y formar analistas, esto último demanda mucho tiempo. Este gobierno no sabe lo que quiere, no saben gobernar . No saben lo que es la DINI y no saben para qué sirve la DINI. La DINI es un órgano técnico, operativo, que tiene que funcionar bien en favor del país. Al margen de los gobiernos que son transitorios y pasajeros, la DINI va a proporcionar esa inteligencia que va a permitir, a cualquier gobierno que esté dirigiendo los destinos del país, tener ese conocimiento que le permita tomar decisiones acertadas «, dijo Cluber Aliaga.

«LA DINI ESTÁ MUY DEBILITADA POR MALAS DECISIONES POLÍTICAS»

Luego de estos cambios en la jefatura de la DINI por disposición del Gobierno de Boluarte, Aliaga asegura que el órgano de inteligencia del Estado ha perdido efectividad. Sin embargo, este problema no es reciente.

«Personalmente, veo a la DINI muy debilitada por las malas decisiones políticas de varios gobiernos , no solamente este último, los anteriores también han estado removiendo y colocando ahí a personas que no reúnen las condiciones. No solamente a nivel de la cabeza, sino se requiere el equipo profesional y técnico en el nivel de análisis, de procesamiento, de producción de inteligencia, porque los que producen inteligencia son los analistas», precisó.

«V eo a la DINI muy debilitada por las malas decisiones políticas de varios gobiernos «, señaló Aliaga.

«Por eso es que un gobierno responsable debe buscar a las personas más competentes con mayor conocimiento para poder entregarles esta delicada función y hacer que cada año esta DINI se fortalezca y que, al transcurrir el tiempo, va a facilitar mucho la acción de gobierno y la toma de decisiones en todos los altos niveles del estado», explicó.

«MAX TIENE UNA GRAN VENTAJA, HA SIDO DETECTIVE»

Entonces, ¿qué persona debe dirigir la DINI? Para el exministro debe ser un profesional de primer nivel con «mucho conocimiento, capacidad de análisis y razonamiento», pues solamente esos perfiles tendrán las condiciones necesarios para «producir inteligencia de verdad».

El flamante director de la DINI, Max Anhuamán Centeno, es integrante de la promoción ‘Los Justicieros 1987’, de lo que en su momento fue la Policía de Investigaciones del Perú (PIP). Cuenta con una amplia trayectoria en inteligencia y lucha contra el terrorismo .

Su experiencia en operativos de seguridad y lucha contra grupos subversivos se consolidó cuando fue nombrado jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) el 9 de octubre de 2023.

«Max tiene una gran ventaja: ha sido detective desde la Policía de Investigaciones, ingresado de ahí de las últimas promociones y los detectives con conocimientos de inteligencia son los que mejor inteligencia nacional han producido en la historia del país. Eso puedes corroborarlo. Están formados para investigar y para llegar a la verdad, para conocer y, además, porque tienen mucha afinidad con los trabajos de inteligencia», opinó Aliaga sobre el nuevo jefe del órgano de inteligencia.

#Lima 📷 | El Coronel PNP Max Orlando Anhuaman Centeno, director Contra el Terrorismo, viene reconociendo e incentivando al personal policial por su destacada labor en la lucha contra el terrorismo en los últimos trabajos realizados por esta dirección. #LuchamosPorLaPaz pic.twitter.com/8rt5aPQypM — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 7, 2023

«HARÁ UN GRAN TRABAJO SI SE REÚNE CON PERSONAS COMPETENTES»

Cabe señalar que no es solo importante que la cabeza de este órgano sea de primer nivel. Su equipo también debe tener años de experiencia, según Aliaga. ¿En qué? En proceso de razonamiento, de evaluación y de procesamiento de informaciones.

Sobre este último punto agregó que los analistas que trabajan en la DINI deben estar actualizados del acontecer nacional e internacional para que ellos puedan anticipar lo que pueda pasar y así tomen las medidas adecuadas, con el fin de evitar consecuencias negativas o para aprovechar oportunidades en función de los intereses nacionales.

Por ello, con un equipo capacitado y profesional, el director debe también «reunir las competencias y las capacidades necesarias para poder dirigir toda esa orquesta de inteligencia nacional en favor del desarrollo de la seguridad nacional», apuntó.

«Yo creo que Max puede hacer un buen trabajo si es que también se reúne de otras personas competentes. Espero que tenga la inteligencia, la seguridad necesaria para poder convocar a profesionales verdaderamente inteligentes que ayuden a levantar el nivel de inteligencia nacional . Eso ya es un tema de capacidad de gestión. Ese será su primer reto, conformar su equipo de gente que va a producir inteligencia, que son los analistas de de inteligencia».

VIDEO RECOMENDADO