Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este 20 de abril | VIDEO

TESTIMONIO CLAVE EN LA TRAGEDIA DEL SUERO DEFECTUOSO

El viernes santo falleció la séptima víctima del suero defectuoso de Medifarma, la arquitecta Alejandra Landers Carpio, de 26 años. Un día antes, el jueves 17, también se fue la enfermera Rosa Lidia Castro Ventura. Ambas estuvieron internadas en uci de la clínica Sanna de San Borja por casi un mes tras recibir dosis del suero letal. En paralelo a estos lamentables hechos, Carlos Hidalgo entrevistó a Álex Gamarra Colchado, ex trabajador del laboratorio Medifarma y lo acompañó en exclusiva a su entrega a la policía tras ser investigado por su participación en la elaboración del lote de suero fisiológico defectuoso. Gamarra, quien tiene secundaria completa, trabajó casi 10 años en la empresa, primero como auxiliar y luego como analista de control físico químico. En la entrevista asegura que hizo tres pruebas al suero del lote cuestionado: la primera arrojó resultados incorrectos, y en las otras dos los valores salieron dentro del rango. No informó de inmediato a sus superiores porque, según él, los equipos que usaban fallaban constantemente. El laboratorio Medifarma lo acusa de haber usado una muestra equivocada para las últimas pruebas. Gamarra reconoce que cometió errores al confiar en el equipo y no informar inmediatamente, pero que no tuvo mala intención.

LAS MUJERES RECAUDADORAS DE FRITZ MORENO

A Fritz Moreno Cossio le gustaba alardear de sus relaciones con el Poder. En julio del 2021, su visita al presidente Pedro Castillo en Sarretea quedó registrada en una fotografía tomada por la congresista Heidi Juárez. Un año después, Moreno fue detenido por estar involucrado en el robo de autos de lujo y su posterior venta con placas clonadas. Una agente policial se había infiltrado en la organización de Moreno y consiguió las pruebas necesarias para que el Poder Judicial ordenara su detención preventiva por 36 meses. Sin embargo, Moreno seguía operando desde su celda en el penal de Ancón. Por eso, en setiembre del 2024, fue trasladado al penal de máxima seguridad de Challapalca. Pero ni la altura ni el frío frenaron a Moreno, quien siguió operando en complicidad de su actual pareja, de su expareja e incluso de su exsuegra para mover el dinero obtenido por la venta de los autos robados. María Horna y su equipo estuvieron en el allanamiento y detención de las mujeres de Fritz Moreno, quienes actualmente enfrentan una investigación por presunto desbalance patrimonial de más de un millón de soles.

EL REFUGIO DE NADINE HEREDIA

La protagonista de la semana es sin duda la ex primera dama, Nadine Heredia Alarcón, quien consiguió asilo diplomático en Brasil. El gobierno brasileño de Lula Da Silva concedió rápidamente el asilo y envió un avión militar cuando el gobierno de Dina Boluarte entregó el salvoconducto a Nadine y a su hijo menor de edad. Ambos llegaron a Brasilia y luego tomaron un avión comercial a Sao Paulo, donde se establecerán. Ha trascendido que están viviendo en una casa que la Cancillería brasileña tiene en esa ciudad. María Horna ha obtenido datos claves de cómo se gestaron el asilo diplomático y el salvoconducto. Además, habló con excompañeros políticos de la pareja presidencial que cuentan sobre el rol protagónico de Nadine antes, durante y después del gobierno humalista.

OTÁROLA INVOLUCRA A SECRETARIO DE PALACIO

Alberto Otárola Peñaranda fue presidente del Consejo de Ministros cuando la presidenta Dina Boluarte se sometió a una rinoplastia y por ese caso fue citado a declarar ante la Fiscal de la Nación. La Unidad de Investigación de Latina Noticias tuvo acceso exclusivo a dichas declaraciones, ofrecidas el 20 de diciembre. Ante la fiscalía, Otárola ha mencionado algunos detalles que omitió en su última presentación ante la Comisión Parlamentaria de Fiscalización el martes 15. Según Otárola, fue Enrique Vílchez, secretario general de Palacio, quien le informó que la mandataria se encontraba mal de salud, un día antes de realizarse el Consejo de Ministros del 5 de julio. Rodrigo Cruz revisó el acta del Consejo correspondiente a esa sesión y constató que ese día se acordó emitir el Decreto Supremo 078, que declaraba en emergencia varios distritos de Moquegua ante la actividad eruptiva del volcán Ubinas. Dicho decreto fue firmado por Boluarte, aunque su rúbrica ha generado dudas sobre si realmente fue ella quien firmó.

