Diplomático Hugo de Zela sobre Venezuela: «la reacción peruana ha sido excelente»

La reacción del gobierno del Perú ha sido correcta y se condice con nuestra tradición de promover la democracia en la región. Así lo manifestó el diplomático peruano Hugo de Zela, exembajador del Perú ante la OEA, al opinar sobre los sucesos ocurridos en Venezuela tras las elecciones desarrolladas el domingo 28 de julio, que dieron como ganador a Nicolás Maduro en medio de serias acusaciones de fraude.

«La reacción peruana me ha parecido excelente. Es la reacción correcta, la que se condice con la tradición diplomática peruana, puesto que el nuestro es un país democrático y busca que la democracia sobreviva en la región y sea cada vez más fuerte», remarcó en entrevista con el programa ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias.

En esa misma línea, saludó los esfuerzos desplegados por varios países latinoamericanos para que se respeten los verdaderos resultados del proceso electoral venezolano.

«Se está conformando una mayoría de países que reconocen que lo que ha ocurrido en Venezuela es un fraude y que el triunfo de Nicolás Maduro no es aceptable. Cabe continuar el proceso y aumentar los países que consideran que esto es un fraude. Para mí, se deberían hacer coordinaciones con países como Rusia y China, que han expresado su apoyo a Maduro, para que comprendan que apoyarlo contribuye a desestabilizar la región latinoamericana», enfatizó.

Hugo de Zela también mencionó que la OEA se constituye como un foro de concertación de posiciones en situaciones como esta. No obstante, recordó que el régimen de Nicolás Maduro no se considera como parte de ese organismo, por lo que no están dispuestos a tomar en cuenta lo que allí se acuerde.

«Se ha producido un proceso electoral en el que no se han respetado las reglas que puso el propio régimen venezolano. Hay que hacer que se respete la voluntad del pueblo venezolano con una presión internacional muy fuerte. Esto toma un poco de tiempo y la reunión de la OEA debe ayudar a llegar a un acuerdo conjunto», aseveró.

¿QUÉ DEBE HACER LA OPOSICIÓN EN VENEZUELA TRAS LAS ELECCIONES Y LAS ACUSACIONES DE FRAUDE?

El exembajador del Perú ante la OEA manifestó que la oposición de Venezuela debe hacer públicas las actas que ha conseguido, en el que figura más del 70% de los votos emitidos y que dejaría constancia del triunfo de Edmundo González.

«Los delegados han conseguido más del 70% de las actas. Estas demuestran el triunfo de Edmundo González. Y el 30% restante, así sean todos los votos para Nicolás Maduro, no alcanza para revertir el resultado. Corresponde que esas actas se hagan públicas. Imagino que debe estar ocurriendo el traslado de actas a una zona de Venezuela para mostrarlas cuando estén todas juntas», remarcó.

