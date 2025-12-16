EE. UU. dona helicópteros Black Hawk al Perú para reforzar la lucha contra el narcotráfico

Los modernos helicópteros Black Hawk UH-60 se han convertido en una herramienta clave para la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en la selva peruana. Estas aeronaves permiten ejecutar operaciones directas contra laboratorios clandestinos y caletas en zonas de difícil acceso, fortaleciendo el control del crimen organizado en regiones como Loreto, Ucayali, San Martín y Amazonas.

Solo en lo que va del año, el Estado peruano logró erradicar más de 36 mil hectáreas de hoja de coca, una cifra equivalente a unas 50 mil canchas de fútbol, superando las metas trazadas en el marco del acuerdo bilateral con Estados Unidos, que respalda estas acciones antidrogas.

TECNOLOGÍA AÉREA CLAVE PARA OPERACIONES EN ZONAS DE ALTO RIESGO

Con capacidad para volar a baja altura, trasladar tropas y resistir posibles ataques, los Black Hawk cuentan con tecnología militar avanzada y sistemas de protección blindada. “Entramos con personal policial a un punto específico para una operación directa, un laboratorio o una caleta”, explicó el mayor PNP Diego León, piloto de estas aeronaves.

Hasta el momento han llegado seis helicópteros Black Hawk, y se espera el arribo de tres más el próximo año. Para garantizar su operatividad, el Gobierno aprobó un presupuesto de 16 millones de soles destinado a su mantenimiento, como parte del refuerzo de la capacidad de la Policía Nacional frente al narcotráfico.

