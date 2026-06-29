Keiko Fujimori tras resultados al 100% de ONPE: “Estamos cerca de iniciar un camino de orden y esperanza”

La tarde de este lunes 29 de junio, la ONPE dio a conocer que, al 100% de actas contabilizadas, la ganadora de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 ha sido la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 50.135% de los votos válidos. Minutos después, la virtual nueva Presidenta de la República se pronunció en sus redes sociales.

“La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”, dijo Keiko Fujimori.

Cabe recordar que hace ya algunos días, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó la entrega de credenciales para la Presidenta de la República y sus dos vicepresidentes se dará el próximo miércoles 15 de julio en un evento a desarrollarse en el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

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