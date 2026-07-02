El mensaje de Nayib Bukele a Keiko Fujimori reconociéndola como virtual presidenta del Perú

El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, envió una carta formal a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, saludándola como la virtual ganadora de las elecciones presidenciales en Perú. En la misiva, el jefe de Estado salvadoreño manifestó la total disposición de su gobierno para consolidar los lazos diplomáticos y comerciales entre ambas naciones.

Según el oficio emitido por el Ejecutivo centroamericano, el triunfo electoral de Fujimori refleja el respaldo y la confianza depositada por la ciudadanía en las urnas para la conducción del país durante el próximo periodo gubernamental.

Compromiso mutuo de cooperación técnica y diplomática

Bukele enfatizó el interés de mantener activos los acuerdos vigentes y desarrollar agendas bilaterales orientadas a la prosperidad y estabilidad regional. El documento subraya que el apoyo recíproco en el ámbito internacional fortalecerá el intercambio técnico y el entendimiento histórico que une a los dos pueblos.

La coordinación entre ambos Estados forma parte de los procedimientos protocolares habituales tras la culminación de procesos democráticos en el nuestro continente.

Al cierre de la misiva, el gobernante salvadoreño transmitió sus deseos de éxito para la gestión del nuevo Poder Ejecutivo peruano, bajo los estándares de respeto mutuo que rigen a la comunidad internacional.

Este pronunciamiento oficial desde el exterior coincide con la etapa final de las Elecciones Generales 2026. Actualmente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) culminó las labores de fiscalización y procesamiento de actas pendientes, paso previo e indispensable para la proclamación oficial de resultados y la posterior entrega de credenciales a las nuevas autoridades elegidas.

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