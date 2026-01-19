Elecciones 2026: ¿cuándo será el sorteo para ubicar a los partidos políticos en la cédula?

Las Elecciones Generales 2026 ya entraron en una etapa clave de organización. En este contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó oficialmente las instrucciones que regirán el sorteo que determinará la ubicación de las organizaciones políticas en la cédula electoral, un paso fundamental para garantizar la transparencia y el orden en los comicios.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL SORTEO DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA LA CÉDULA DE SUFRAGIO?

De acuerdo con lo establecido por la ONPE, el sorteo público para definir la ubicación de los partidos en la cédula de sufragio se realizará el 12 de febrero, bajo la supervisión de un notario y la presencia de representantes de las organizaciones políticas.

¿CÓMO SERÁ EL SORTEO DE LA ONPE?

El organismo electoral formalizó el procedimiento que se aplicará para este acto público, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Elecciones, que le otorga la facultad de organizar y ejecutar los procesos electorales.

La normativa establece que se realizarán dos sorteos en un solo acto público, en la sede central de la ONPE:

El primero definirá la ubicación de las organizaciones políticas en la cédula para las cinco elecciones simultáneas del 12 de abril de 2026.

El segundo sorteo servirá para determinar las posiciones en la cédula en caso de una eventual segunda vuelta presidencial.

¿QUÉ PARTIDOS PARTICIPARÁN DEL SORTEO?

Solo participarán los partidos con inscripción vigente y listas de candidatos presentadas ante los Jurados Electorales Especiales; en caso alguna agrupación se retire o no complete su inscripción, su lugar será asignado al partido que le siga en el orden del sorteo.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO DEL SORTEO

El procedimiento arrancará con la asignación de un número a cada partido según el orden alfabético de su nombre, y continuará con un sorteo público mediante bolillos para definir las ubicaciones, acto que será supervisado por un notario, quien certificará la validez del proceso y de los resultados obtenidos.

¿QUÉ SE ELEGIRÁ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2026?

Los comicios están programados para el domingo 12 de abril de 2026, en el horario de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Durante esa jornada electoral, la ciudadanía elegirá a las autoridades que ocuparán los siguientes cargos:

Presidente de la República

Vicepresidente

Senadores

Diputados

Representantes ante el Parlamento Andino

VIDEO RECOMENDADO