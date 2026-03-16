JNE precisa cómo se aplicará la valla electoral para el nuevo Congreso bicameral

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó cómo se aplicará la valla electoral para la distribución de escaños en el nuevo Congreso bicameral que se elegirá en las Elecciones Generales del 12 de abril. La entidad explicó los requisitos que deberán cumplir los partidos políticos para obtener representación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

A través de un pronunciamiento emitido el 15 de marzo, el organismo electoral indicó que las organizaciones políticas deberán cumplir dos condiciones de manera simultánea para acceder al proceso de asignación de escaños en cualquiera de las dos cámaras del Parlamento.

REQUISITOS MÍNIMOS

Según lo establecido por el JNE, los partidos deberán obtener al menos el 5 % de los votos válidos a nivel nacional en la elección correspondiente a cada cámara. Este porcentaje constituye la valla electoral mínima para mantenerse en competencia durante la distribución de curules en el nuevo Congreso bicameral.

Además, las agrupaciones políticas deberán alcanzar un número mínimo de representantes equivalente al 5 % del total de miembros de cada cámara. En el caso del Senado, esto significa obtener al menos tres senadores, mientras que para la Cámara de Diputados se requerirá un mínimo de siete congresistas.

El organismo electoral precisó que ambos requisitos deberán cumplirse de forma conjunta. Es decir, no será suficiente superar solo uno de los criterios: los partidos deberán alcanzar tanto el porcentaje mínimo de votos válidos como el número mínimo de representantes para participar en la distribución de escaños.

De esta manera, las organizaciones políticas que no logren cumplir alguno de estos requisitos quedarán excluidas del proceso de asignación de curules, incluso si superan uno de los dos umbrales establecidos.

La aclaración del JNE se produce a pocas semanas de las Elecciones Generales, con el objetivo de brindar mayor claridad sobre las reglas que regirán la conformación del nuevo Parlamento. El proceso electoral del 12 de abril definirá la integración del Senado y la Cámara de Diputados, que conformarán el renovado Congreso peruano tras el retorno al sistema bicameral.

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