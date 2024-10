Gustavo Adrianzén considera ampliar estado de emergencia en Lima y Callao

En conversación con la prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que el Ejecutivo está considerando la ampliación del estado de emergencia en más distritos de Lima y Callao.

Además, el premier indicó que se tiene pensado otorgar a las Fuerzas Armadas el control del orden interno durante este periodo tras los recientes actos de violencia, como la muerte de un profesor en Ate.

“Si no es suficiente, ampliaremos la declaratoria a otros distritos donde las condiciones de inseguridad sean significativas”, señaló. Ante ello, Adrianzén no descartó que se evalúe un cambio en la estrategia, en caso la situación no mejore.

Del mismo modo, el premier expresó su compromiso con la seguridad del país sigue en pie, afirmando que renunciaría si ello pudiera garantizar la vida de los ciudadanos, aunque reconoció que la realidad es no así.

