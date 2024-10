Gustavo Adrianzén contradice a vocero y reafirma que Dina Boluarte sí estuvo en Mikonos

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha rechazado lo mencionado por el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, quien en la víspera señaló que la presidenta Dina Boluarte nunca estuvo en el condominio Mikonos, ubicado en la jurisdicción de Asia, al sur de Lima.

Ahora, de acuerdo a lo mencionado por el Jefe del Gabinete, la presidenta Dina Boluarte sí estuvo en el mencionado condominio.

«Todas las semanas estamos con este tema del ‘cofre‘. Si vino vacío o lleno. Les comento lo que yo sé: la Presidenta estuvo en la urbanización Mikonos. No puedo decir ni de dónde vino ni a qué hora llegó ni a qué hora se fue ni con quién se entrevistó, porque esto forma parte de la reserva que debemos tener, porque se trata de la Presidenta de la República«, remarcó.

Gustavo Adrianzén, visiblemente mortificado, reiteró que la presidenta Dina Boluarte cuenta con una «coraza» especial. «La Presidenta, que personifica a la Nación, tiene ese resguardo y no se puede brindar información sobre las actividades que ella hace. Si el señor de la urbanización Mikonos dice que no la vio, la Presidenta no tiene que pasar a saludarlo. Y si el cofre llegó vacío, ya se explicó que hubo un cambio de guardia», remarcó.

Finalmente, Gustavo Adrianzén fue enfático en rechazar que la presidenta Dina Boluarte se haya visto involucrada en una aparente fuga de Vladimir Cerrón. «La Presidenta en el cofre no ha llevado nunca jamás al prófugo Vladimir Cerrón. Ella es una persona que actúa correctamente y no tiene ninguna vinculación ni comunicación con el prófugo. A ese señor la Policía lo está buscando, lo vamos a capturar y poner a disposición de los órganos jurisdiccionales», concluyó.