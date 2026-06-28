JEE de Lima Centro 1: Keiko Fujimori es proclamada ganadora en algunos distritos de la capital

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 proclamó los resultados de la votación en segunda vuelta presidencial en los distritos de Jesús María, Cercado de Lima y Breña, dando como ganadora a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Según el conteo de esta JEE capitalina, Fuerza Popular obtuvo 261.325 votos (67.622%), mientras que Juntos por el Perú, que lleva a Roberto Sánchez como candidato, 125.127 votos (32.378%). Hubo 24.325 (5.898%) votos nulos y 1.673 votos blancos.

El acta de los resultados se realizó en una audiencia pública en la sede de Jr. Lampa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En el acto se presentaron autoridades y algunos representantes de ambas agrupaciones, pero ninguno de los candidatos principales.

El padrón total de ciudadanos habidos para votar en estos distritos es 534.388, de los cuales participó el 77.18% de esta población. Los resultados fueron enviados a la JNE para su consolidación en el cómputo nacional de la segunda vuelta presidencial.

Actualmente, faltan proclamar alrededor de 20 jurisdicciones electorales en el país para el resultado final, que será revelado el 3 de julio, según la JNE.