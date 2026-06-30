JEE Lima Centro rechazó la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima. En la resolución N° 04301-2026-JEE-LICN/JNE emitida este martes 30 de junio, también se decidió admitió la candidatura de Luis Rubio como burgomaestre de la capital. Renovación Popular podrá apelar la decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Como se recuerda, el JEE había pedido al partido que aclare la situación legal del excandidato presidencial, debido a que fue elegido como senador en las últimas elecciones generales. La agrupación cumplió con responder a estas observaciones en el plazo estipulado de dos días.

¿POR QUÉ RECHAZARON LA CANDIDATURA?

La entidad afirmó que la proclamación de los senadores electos, que se realizó el 19 de junio pasado, constituye un “hecho objetivo, cierto y juridicamente acreditado”. En ese sentido, sostienen que la condición de senador tiene validez y eficacia mientras no estas no sean revocadas, dejadas sin efecto o modificadas mediante el procedimiento y por la autoridad prevista por el ordenamiento jurídico. “Por ello, dicha condición jurídica no puede entenderse alterada por la sola manifestación de voluntad del referido candidato”, se lee en el texto.

El JEE Lima Centro afirma que los documentos presentados por la agrupación no acreditan, por sí mismos, la modificación de la situación jurídica ni desvirtuan los efectos derivados de la proclamación, ya que no se ha adjuntado ninguna resolución, acuerdo o cualquier otro acto resolutivo emitido por el JNE o el Congreso de la República que haya dispuesto dejar sin efecto su elección, proclamación y expedición de su credencial, y den, como consecuencian, la pérdida de la condición de senador electo y proclamado.

“Por tanto, la observación formulada no ha sido subsanada en los términos requeridos, correspondiendo declarar la improcedencia de la inscripción de la candidatura del candidato Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla”, sentencia la institución.

¿QUÉ DECÍA LA CARTA DE LÓPEZ ALIAGA?

En la misiva que había enviado el empresario al oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, Rafael López Aliaga comunicaba su decisión “consciente, meditada e irrevocable” de no juramentar ni asumir como senador.

“En mi caso particular, no nos encontramos frente a una imposibilidad material o jurídica de cumplir tales exigencias, sino ante una decisión expresa y definitiva de no incorporarme al Senado. Por ello, carecería de sentido continuar con un procedimiento de acreditación destinado a culminar con una juramentación que no se producirá”, manifestó el exburgomaestre.

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