JEE reconoce error en admitir candidatura de dos diputados electos en lista de Renovación Popular

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro admitió que cometió un error administrativo al no mantener un control adecuado que permitió la inscripción de dos candidatos de Renovación Popular para el Concejo Metropolitano de Lima, cuando ambos ya habían sido proclamados oficialmente como diputados del próximo Congreso bicameral, para el periodo 2026-2031.

De acuerdo al ente electoral, el personal encargado de revisar el expediente no detectó que Leo Miguel De Paz Lancho y Aldo Antonio Bravo Quispe ya habían obtenido una credencial como congresistas electos, lo cual es impedimento para que puedan postular al cargo de regidores.

Cabe recordar que la proclamación de los resultados parlamentarios se realizó el 19 de junio y la lista de candidatos fue admitida después, el 30 de junio. El problema se dio porque el personal jurisdiccional no realizó una verificación exhaustiva durante la evaluación del expediente.

RENUNCIAN A CANDIDATURA

Al no advertirse el error, se permitió que la solicitud de inscripción avanzara. Frente a ello, Aldo Antonio Bravo presentó formalmente su renuncia a la candidatura de regidor metropolitano.

A través de sus redes sociales, el diputado electo cuestionó que su inscripción sí hubiera sido admitida mientras que la de Rafael López Aliaga fue declarada improcedente por el JEE. Acusó un trato desigual por parte de la justicia electoral.

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