JNE confirmó que entregará credenciales al próximo Presidente del Perú el 15 de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que entregará sus credenciales a quien resulte ganador de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 el próximo miércoles 15 de julio, durante una ceremonia que se desarrollará en el Gran Teatro Nacional, ubicado en San Borja.

Dicho acto será luego de la proclamación general de resultados que realizará el JNE cuando los 60 Jurados Electorales Especiales habilitados para este proceso hayan terminado con las proclamaciones descentralizadas en todas las circunscripciones electorales del país.

Cabe destacar que la entrega de credenciales no solo será para quien resulte elegido como Presidente de la República, sino a toda su fórmula presidencial, es decir, se incluye a los vicepresidentes. Hasta el momento, faltando pocas actas para ingresar al cómputo de la ONPE, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lleva la delantera con respecto a su rival de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

“Finalmente, estaremos proclamando a una nueva fórmula presidencial que va a liderar los destinos del país en el próximo periodo constitucional, esperando que exista un balance de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial”, manifestó el presidente del JNE, Roberto Burneo.

El magistrado dio estas declaraciones antes de la sesión pública en la que se entregó las credenciales a los ciudadanos que resultaron elegidos para la Cámara de Diputados del Congreso de la República, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

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