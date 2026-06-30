JNE dispone la revisión de actuaciones jurisdiccionales antes de la proclamación presidencial

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó realizar una revisión integral de las actuaciones jurisdiccionales de los Jurados Electorales Especiales (JEE) antes de emitir la proclamación general de resultados de la Segunda Elección Presidencial 2026. La medida se da en medio del proceso de proclamación descentralizada que vienen ejecutando los 60 JEE a nivel nacional, mientras el cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registra a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, como virtual ganadora con el 100% de actas procesadas.

¿QUÉ COMPRENDE LA REVISIÓN?

La revisión dispuesta por el Pleno del JNE incluye el examen de las actas de proclamación descentralizadas, las resoluciones sobre actas observadas, los votos impugnados, los recuentos, las apelaciones y demás actuaciones procesales necesarias para consolidar los resultados a nivel nacional.

Asimismo, el JNE instruyó a los 60 Jurados Electorales Especiales a ejecutar sin demora las actuaciones requeridas para emitir sus respectivas actas de proclamación descentralizada, salvo que exista una causa objetiva y debidamente justificada que sustente algún retraso.

Cabe precisar que las actas de proclamación descentralizada solo pueden ser apeladas por errores aritméticos. Otros motivos de impugnación no proceden, debido a que esas etapas del proceso ya fueron superadas.

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

Desde el lunes 29 de junio, las distintas oficinas del JEE realizan la proclamación de resultados descentralizados de la segunda elección presidencial en sus respectivas circunscripciones. El acto se desarrolla en audiencia pública, con participación —no obligatoria— de los personeros de las organizaciones políticas que disputaron la segunda vuelta.

Una vez completadas las proclamaciones descentralizadas en todo el país, el Pleno del JNE consolidará los resultados de todas las circunscripciones electorales y emitirá el Acta General de Proclamación, con la cual oficializará los resultados en una nueva audiencia pública.

ENTREGA DE CREDENCIALES

El presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó que la proclamación general de los resultados de la segunda vuelta se realizará, como plazo máximo, el 3 de julio. Posteriormente, la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora se llevará a cabo el 15 de julio al mediodía, en el Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja.

VIDEO RECOMENDADO