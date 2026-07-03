Keiko Fujimori es proclamada presidenta del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú, tras los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

La ceremonia se realizó este 3 de julio en la sede del organismo electoral, en Jesús María, y fue encabezada por el presidente del JNE, Roberto Burneo, quien dio lectura al acta oficial de proclamación.

Cabe precisar que Keiko Fujimori no asistió al acto protocolar. Además, la proclamación se produjo luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicara, el pasado 29 de junio, los resultados oficiales con el 100 % de las actas contabilizadas.

Según el cómputo final, la lideresa de Fuerza Popular obtuvo el 50.135 % de los votos válidos, superando por un estrecho margen a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien alcanzó el 49.865 %.

Con la proclamación oficial del JNE, queda formalizado el resultado de la elección presidencial y continúa el proceso de transición hacia el cambio de gobierno.

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