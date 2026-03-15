JNE resuelve 391 expedientes en el marco de las Elecciones Generales 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que su pleno resolvió un total de 391 expedientes jurisdiccionales entre el 8 de enero y el 13 de marzo de 2026, en 20 audiencias públicas virtuales.

La mayoría de casos correspondieron a las Elecciones Generales 2026, con 345 expedientes, relacionados principalmente con inscripción de listas (249), neutralidad (17), medios impugnatorios (18), propaganda electoral (9) y publicidad estatal (52).

El JNE indicó que el sentido de los fallos fue publicado en su portal institucional, mientras que las sesiones se realizaron de manera virtual mediante la plataforma Zoom y fueron transmitidas en directo a través de JNE Media y redes sociales.

Los expedientes correspondieron a diversas jurisdicciones del país, entre ellas Lima, Huancavelica, Loreto, Amazonas, Piura, Tumbes, Puno, La Libertad, Arequipa, Pasco, Cajamarca, Cusco y Junín.

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Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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