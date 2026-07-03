JNJ deja sin efecto exclusión de candidato al concurso para jefe de la ONPE

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró fundado el recurso de reconsideración presentado por Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y dejó sin efecto la resolución que lo excluía del concurso público para la selección del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La decisión fue aprobada por mayoría del Pleno de la JNJ, que restituyó al postulante en el proceso de selección correspondiente a la Convocatoria N.° 001-2026-SN/JNJ.

Además, se dispuso que la Dirección de Selección y Nombramiento presente, en el menor plazo posible, una reestructuración del cronograma de las etapas pendientes del concurso para su evaluación y aprobación.

La JNJ señaló que todas las decisiones adoptadas durante el proceso respetan el debido procedimiento, la legalidad, la transparencia y el derecho de defensa de los postulantes. Con la reprogramación del cronograma, el concurso continuará hasta la designación del nuevo jefe de la ONPE.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Melania Urbina aquí: