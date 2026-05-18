Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | Este lunes 18 de mayo, la Presidencia de la República realizó diversas actividades oficiales. A través de sus canales oficiales e institucionales y del Portal de Transparencia se conocieron los detalles de la agenda del jefe de Estado. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 18 DE MAYO

Desde la cuenta de Presidencia, se brindó un breve balance de los tres primeros meses de gestión del presidente José María Balcázar, quien reemplazó a José Jerí en el cargo tras un proceso de vacancia presidencial. De acuerdo a lo informado, la agenda de la actual gestión se centró en el cuidado de la estabilidad económica, destrabe de proyectos estancados y promover una descentralización efectiva que no se quede en el papel.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

A través del portal de Transparencia, se verificó el presidente José María Balcázar todavía no registra visitas en Palacio de Gobierno.

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