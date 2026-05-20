Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | Este miércoles 20 de mayo, la Presidencia de la República realizó actividades oficiales. A través de sus canales oficiales e institucionales y del Portal de Transparencia se conocieron los detalles de la agenda del jefe de Estado. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 20 DE MAYO

Aún no figura actividad en la agenda pública del mandatario. Desde la cuenta de Presidencia, se pudo constatar que una noche antes el presidente José María Balcázar participó en la ceremonia de Asamblea de Número e Incorporación de miembros del Centro de Estudios Histórico Militares del Perú (CEHMP), donde recibió la medalla institucional y la distinción como miembro de honor. Tras ello, no se registran actividades oficiales este miércoles.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

En tanto, según el registro de visitas de Palacio de Gobierno, el mandatario aún no registra visita, ya que viene presidiendo el Consejo de Ministros programado para este miércoles 20. Desde las 7:50 de la mañana se registró el ingreso de varios ministros de Estado a Palacio de Gobierno, como es habitual cada miércoles.

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