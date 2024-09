Juana Fujimori, hermana de Alberto: «sin él hubiéramos estado como Venezuela»

Una de las hermanas del expresidente Alberto Fujimori se dejó ver a las afueras de la casa de su sobrina Keiko Fujimori, en San Borja. Se trata de Juana Fujimori, quien llegó desde Estados Unidos para darle el último adiós a su hermano.

Ella dio unas breves declaraciones a la prensa. Visiblemente afectada, dijo: «Estamos muy tristes, porque (Alberto Fujimori) se ha ido muy rápido. No pude hablar con él, porque estaba en Estados Unidos. Me avisaron de su estado grave, pero no alcancé a llegar. Él era bien trabajador. Ha sido lo máximo para el Perú, si no hubiéramos estado como Venezuela».

Cabe apuntar que otro hermano de Alberto Fujimori que llegó hasta la vivienda ubicada en San Borja fue Pedro Fujimori.

VELAN RESTOS DE ALBERTO FUJIMORI EN SEDE DEL MINISTERIO DE CULTURA

El expresidente Alberto Fujimori murió la tarde del miércoles 11 de septiembre del 2024, víctima de complicaciones relacionadas con el cáncer. Sus restos mortales son velados en la sede del Ministerio de Cultura (exMuseo de la Nación), ubicado en San Borja.

El velorio se desarrollará hasta este sábado 14 de septiembre. A las 10:00 am se desarrollará una misa y, hacia el mediodía, el cuerpo del exmandatario será llevado al Cementerio Campo Fe de Huachipa, donde será el entierro.