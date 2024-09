Miguel Torres habla sobre Elio Riera tras anunciar la muerte de Fujimori antes que su familia

Luego de que Elio Riera, defensa legal del fallecido expresidente de la República Alberto Fujimori, anunciara el fallecimiento del exjefe de Estado, cuando la familia Fujimori, liderada por Keiko, estaba preparando el anuncio oficial del deceso del expresidente. Por ello, según contó el congresista Alejandro Aguinaga, fue expulsado de la vivienda ubicada en San Borja.

Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular, considera que lo hecho por el abogado, al anunciar el fallecimiento de Fujimori antes de la familia.

«Tuvo un error, un traspié, el abogado Elio. Hay cosas que se le deja, por supuesto, a la familia por más que sea un entorno sumamente público. Pero, vamos, todos cometemos errores en algún momento, así que creo que no debe pasar de un hecho que genera un poquito de incomodidad», dijo.

Al ser consultado por qué Elio Riera no está presente en el velorio de Fujimori, Torres comentó que no tiene «ni idea» de la razón por la que no está en las exequias.

