Keiko Fujimori pide vales para hogares humildes y bonos para transportistas ante crisis energética

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió cuatro acciones al Gobierno en medio de la crisis energética que vive el país por la deflagración de gas en la zona de Megantoni, en Cusco.

Entre sus propuestas destacan dar vales a hogares humildes y de extrema pobreza ante la subida del precio del balón de gas, así como entregar bonos a transportistas y taxistas, ya que se verán forzados a usar gasolina, combustible más caro que el GNV.

En entrevista con Latina Noticias desde la provincia cusqueña de La Convención, Keiko Fujimori también pidió al Gobierno coordinar con la SBS la aplicación de un “periodo de gracia” a los emprendedores transportistas para el pago de créditos, además de suspender temporalmente el impuesto selectivo al consumo.

De otro lado, calificó de “desatinadas y lamentables” las declaraciones del ministro de energía y minas, Ángelo Alfaro, ante la crisis desatada. “Denotan desconocimiento de la gravedad del asunto y falta de sensibilidad frente a la angustia de las amas de casa y de todo el sistema de transportes”, remarcó.

