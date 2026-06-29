La reacción de la prensa internacional al triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta
La tarde de este lunes 29 de junio, la ONPE dio a conocer que, al 100% de actas contabilizadas, la ganadora de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 ha sido la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 50.135% de los votos válidos. Esto no pasó desapercibido para la prensa internacional, que informó esta noticia en sus respectivas páginas web.
CLARÍN – ARGENTINA
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CNN – ESTADOS UNIDOS
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CARACOL – COLOMBIA
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BBC – REINO UNIDO
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RT – RUSIA
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EFE – AGENCIA INTERNACIONAL
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FRANCE 24 – FRANCIA
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CANAL 13 – CHILE
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O GLOBO – BRASIL
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