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La reacción de la prensa internacional al triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta

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La reacción de la prensa internacional al triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta
Felipe Morales
Felipe Morales
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La tarde de este lunes 29 de junio, la ONPE dio a conocer que, al 100% de actas contabilizadas, la ganadora de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 ha sido la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 50.135% de los votos válidos. Esto no pasó desapercibido para la prensa internacional, que informó esta noticia en sus respectivas páginas web.

CLARÍN – ARGENTINA

CNN – ESTADOS UNIDOS

CARACOL – COLOMBIA

BBC – REINO UNIDO

RT – RUSIA

EFE – AGENCIA INTERNACIONAL

FRANCE 24 – FRANCIA

CANAL 13 – CHILE

O GLOBO – BRASIL

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