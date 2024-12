Luis Valdez sobre Torres Saravia: es amigo, pero no asumo responsabilidades de terceros

El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, se pronunció por el sonado caso de Jorge Torres Saravia, a quien se le señala como promotor de una red de prostitución dentro del Congreso de la República y de estar vinculado con el asesinato de la extrabajadora del Parlamento, Andrea Vidal.

Y es que Jorge Torres Saravia es cercano a APP y estuvo trabajando en el Congreso como Jefe de la Oficina Legal y Constitucional, pero que fue cesado del cargo a raíz del atentado contra Andrea Vidal y el inicio de las indagaciones sobre una presunta red de prostitución, que habría funcionado al interior del Parlamento.

«No voy a negar que conozco a Torres Saravia. No puedo desconocer una relación amical, pero tampoco puedo asumir responsabilidades de terceros. No estoy vinculado a los hechos por los que se le investigan. Él trabajó en mi campaña política, así como trabajé con miles de personas, pero la sola vinculación por trabajo no debe significar una vinculación a los hechos que hoy deben investigarse. Eso es irresponsable», dijo Luis Valdez entrevistado por Latina Noticias.

En ese mismo sentido, señaló que Jorge Torres Saravia nunca ha sido militante de APP y que, detrás de las versiones que apuntan a que su partido sería el promotor de la mencionada red de prostitución, hay intereses subalternos. Luis Valdez también aseguró que no tuvo participación en la contratación de Torres Saravia en el Parlamento.

«Se está tratando de vincular un hecho execrable con una organización política. Hay intereses subalternos. Exigimos respeto y consideración a las instituciones del Perú. Hagamos una distinción entre un partido político y la responsabilidad de una persona. Rechazamos cualquier tipo de aprovechamiento de un hecho de esta magnitud para dañar la imagen de APP y de sus dirigentes» remarcó.

El Secretario General de APP aseguró que sus congresistas no se opondrán a que se desarrollen las investigaciones correspondientes a este caso. «Desde APP exigimos a las autoridades que proyecten todos sus esfuerzos para hallar y condenar a los responsables. Todo tiene que investigarse, no solo en el Ministerio Público. Pedimos que el Presidente del Congreso impulse una comisión fiscalizadora. Por un lado, está el asesinato y, por el otro, la supuesta red de proxenetismo. Esto debe de investigarse, aunque todo resulte falso», remarcó.

Finalmente, Luis Valdez dijo que, de todos los involucrados en este caso, solo conoce a Jorge Torres Saravia, no así a la asesinada Andrea Vidal. «Lo conozco desde hace muchos años. Trabajó como ejecutor coactivo en el Gobierno Regional de La Libertad, mucho antes de que yo ejerza como gobernador. También participó en mi campaña, como muchos jóvenes, y trabajé con él año y medio en el Congreso. Mantuve comunicación con él hasta antes de que ocurran los hechos, luego me fui del país. No tengo una fecha exacta sobre cuándo me comuniqué por última vez con él», concluyó.

