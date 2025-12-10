Marco Rubio visitará al Perú a inicios de 2026, según canciller Hugo de Zela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará una visita oficial al Perú a comienzos de 2026, anunció el canciller Hugo de Zela. El encuentro se gestó en una reunión bilateral realizada el viernes en Washington, donde el ministro aprovechó para invitarlo en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Rubio aceptó la invitación y estamos coordinando una fecha cercana para su llegada al Perú”, afirmó De Zela en entrevistas recientes. Asimismo, destacó que este acercamiento refleja el fortalecimiento de la relación bilateral con Estados Unidos.

EE.UU. Y PERÚ REFUERZAN AGENDA CONJUNTA EN SEGURIDAD Y ECONOMÍA

Durante la reunión, ambos funcionarios revisaron los principales puntos de cooperación, especialmente en seguridad. De Zela indicó que coincidieron en impulsar acciones coordinadas contra el narcotráfico y las bandas criminales, temas que ambos gobiernos consideran prioritarios.

El canciller también sostuvo que se acordó trabajar para ampliar las oportunidades económicas y de inversión entre ambos países. Además, informó que una delegación de especialistas en seguridad de Estados Unidos llegará a Lima la próxima semana para asesorar al Gobierno de transición del presidente interino, José Jerí, en la definición de una estrategia contra el crimen organizado.

