Marianella Ledesma, expresidenta del TC: «el Congreso legisla para proteger a los delincuentes»

La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, criticó fuertemente a las instituciones que dirigen el país. Por ejemplo, señaló que el actual Congreso de la República legisla para proteger a los delincuentes.

«La discusión de los nuevos actores políticos es la organización criminal que ha encontrado un ‘emprendedurismo delincuencial’ de la extorsión y el sicariato. Estos se han asociado a la clase política, que no solo le da voz, sino también protección. El Congreso es el brazo legal de la organización criminal. No se puede detener ahora a ninguna persona por más de que tengamos todas las evidencias, salvo que sea en flagrancia. El Congreso no legisla para proteger al ciudadano, sino para proteger a los delincuentes«, enfatizó.

Pero sus críticas también tuvieron como blanco al Gobierno y al Tribunal Constitucional. «Y no solo el Congreso, también hay que ver al Ejecutivo y al actual TC que con tanto beneplácito declara la constitucionalidad de leyes que son abiertamente aberrantes contra los derechos fundamentales», remarcó Marianella Ledesma al ser entrevistada en ‘Agente Encubierto’ de Latina Noticias.

